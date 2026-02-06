Horor u BiH: kamiondžija Giuseppe prvi daje iskaz je li iz zabave snajperom ubijao sarajevske civile

Austrijski mediji u petak izvještavaju da Italija istražuje tvrdnje da su talijanski državljani putovali u Bosnu i Hercegovinu kao turisti na "snajperske safarije" tijekom rata početkom 1990-ih godina. I plaćali velike svote novaca da bi pucali na civile tijekom brutalne opsade Sarajeva, okruženog snagama Vojske Republike Srpske (VRS). Navodno iz zabave i osobnog zadovoljstva, kako tvrdi talijanski novinar i književnik Ezio Gavazzeni, koji je podnošenjem tužbe pokrenuo istragu Državnog tužiteljstva u Milanu o ovom, dosad nečuvenom hororu. Ono što je pritom posebno uznemirujuće, prema pisanju austrijskih medija jest da Gavazzeni govori i o sumnji da bi među sudionicima tzv. snajperskih safarija u Sarajevu navodno mogli bili i Austrijanci.

Pod naslovom "Turisti snajperisti u Bosni: Austrijanci pod sumnjom", austrijski dnevni list "Heute" navodi kako je talijansko Državno tužiteljstvo u Milanu pokrenulo istragu, uz napomenu da je 80-godišnji Talijan Giuseppe Vegnaduzzo već pod istragom i sumnjiči se ga za ubojstvo. Austrijska televizija ORF navodi da je riječ o bivšem vozaču kamiona iz provincije Pordenone. Pod istragom je i 90-godišnji bankar iz Trsta i još trojica talijanskih državljana, pišu talijanski mediji. Oni će navodno biti ispitani u ponedjeljak.

Domaći mediji ističu da prema dugogodišnjim istraživanjima talijanskog pisca istraživača iz Milana Ezia Gavazzenija, potkrijepljenim dokumentima i izjavama svjedoka koje je objavio 17. ožujka prošle godine u svojoj knjizi "Vikend-snajperisti" ("Cecchini del Weekend"), autor knjige tvrdi da su u snajperskim pohodima ubijanja civila u Sarajevu navodno sudjelovali i državljani Austrije i Njemačke.

"Svaka zemlja, uključujući Austriju, trebala bi pokrenuti istragu, kao što je to učinjeno u Italiji. Svaka bi zemlja trebala napraviti svoju domaću zadaću", rekao je 66-godišnji talijanski književnik u Rimu za Austrijsku novinsku agenciju APA, prenosi dnevni list "Kleine Zeitung" u tekstu naslovljenom "Turisti snajperisti u Sarajevu: Autor zahtjeva istragu i u Austriji". Istraga je usredotočena na to jesu li bogati stranci iz zapadnih zemalja možda plaćali pripadnicima vojnih postrojbi Vojske Republike Srpske da im dopuste pucati na civile u Sarajevu, pod opsadom, između 1993. i 1995. godine, navodi "Heute". Mediji pišu da su tzv. safariji na ljude u Sarajevu navodno bili prikriveni nazivom lovački izleti na Balkan, a organizirani su iz Trsta.

Istraga u Italiji, pokrenuta nakon objave Gavazzenijeve knjige strave i užasa o "Vikend-snajperistima", koja je uzbunila ne samo Italiju nego i europsku i svjetsku javnost, sada se širi. Na koje sve zemlje, uskoro će se vidjeti. Tako barem tvrdi autor knjige. "Knjiga sadrži mnoge informacije koje sam predočio milanskom Državnom tužiteljstvu i još mnogo toga", naglasio je Gavazzeni, koji je godinama istraživao navedenu horor temu. Gavazzeni je nadležnim talijanskim vlastima, kako svugdje ističe, predao i sve dokumente i izjave svjedoka, koje je prikupio u svom višegodišnjem istraživanju. To što je pokrenuta istraga zbog sumnje u ubojstvo protiv 80-godišnjaka, Gavazzeni smatra posljedicom njegova rada: "Siguran sam da će se istraga uskoro proširiti i da će uskoro biti optuženo više Talijana".

Autor knjige napomenuo je kako je već dva puta bio pozvan od državnih tužitelja vezano uz navedenu temu, jer je materijal "vrlo opsežan". "Kleine Zeitung" izvještava kako se nakon pokretanja istrage u Italiji Gradsko vijeće Sarajeva prošlog tjedna odlučilo pridružiti kaznenom postupku u Milanu. Talijanski odvjetnik Guido Salvini, koji surađuje s Gavazzenijem, zastupat će Grad Sarajevo u Milanu.

"To znači da ćemo imati pristup povjerljivim dokumentima. Potpora koju dobivamo od grada Sarajeva ključna je za daljnji razvoj istrage. Nadamo se da će se svjedoci uskoro javiti", istakao je Gavazzeni, prenose austrijski mediji. "Kleine Zeitung" piše kako su putovanja odnosno ljudski safari vikendom u brdima oko Sarajeva, prema istrazi, organizirana četiri godine. "Govorimo o 200 vikenda u kojima su mnogi talijanski i strani snajperisti iz zapadnih zemalja pucali na civile. Iza toga je vjerojatno stajala organizacija koja je nudila ta putovanja iz Trsta, za bogate strane strijelce, prikrivena kao lovačka putovanja na Balkan. Prihodi od tih putovanja bili su golemi. Netko je na tome zaradio bogatstvo", ističe autor knjige.

Prema Gavazzenijevim riječima, bogati sudionici "safarija na ljude" navodno su plaćali velike svote novaca, čak i do 300.000 eura za ubijanje ljudi u Sarajevu, koje je bilo pod stalnim granatiranjem i snajperskom vatrom s okolnih brda, uz konstataciju kako za to "nije bilo političkih ili vjerskih motiva". "Bili su to bogati ljudi koji su se išli tamo radi zabave. Govorimo o ljudima koji vole oružje, a možda idu i na safari u Afriku. Za takve ljude pucanje je kao videoigra: nije im važno hoće li pogoditi životinju, ženu, starca ili dijete. Poznaju samo jezik novca", rekao je Gavazzeni. Gavazzeni je istraživački pisac. U svojoj karijeri objavio je 11 knjiga, uključujući djela o pokušaju atentata na papu Ivana Pavla II., te knjigu o mafiji. O navodnim sarajevskim turistima – snajperistima već 1995. godine pisala su dva talijanska dnevna lista, što je privuklo Gavazzenijevu pozornost. Ono što ga je potaknula da dublje istraži i pronađe svjedoke bio je dokumentarni film "Sarajevo Safari" slovenskog redatelja Mirana Županića iz 2022. godine.

Film, temeljen na izjavama anonimnih obavještajnih časnika, koji govori o bogatim strancima koji su plaćali samo da bi pucali na ljude u Sarajevu. "Dokumentarac je emitiran diljem Balkana i u mnogim afričkim zemljama. Pitam se zašto nijedna zapadna televizijska postaja nije kupila pravo na ovaj film", Gavazzenijeva je kritika, koju prenosi "Kleine Zeitung" i ostali austrijski mediji.

Prema službenim podacima, samo tijekom brutalne opsade Sarajeva koja je trajala 1425 dana, od 1992. do 1995. godine, poginulo je više od 11.000 ljudi. U svakom slučaju istraga o "turistima-snajperistima" u opkoljenom Sarajevu dobiva dodatni zamah.