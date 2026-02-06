Je li nacionalizam, kako je to smatrao Einstein, dječja bolest društva i osip čovječanstva?

Nacionalizam se već više od dvjesto godina proglašava prolaznom pojavom. Intelektualci su ga redovito opisivali kao nerazvijeni skup emocija, kao nešto što pripada ranijim, nezrelijim fazama društva. Albert Einstein je govorio kako je “nacionalizam dječja bolest”, da su to “ospice čovječanstva”. I danas sve češće slušamo slične teze: kako ćemo, što dublje ulazimo u postdigitalno doba, svjedočiti postupnom brisanju državnih granica i zastarjelosti same ideje nacije.



U jednu ruku, današnja priča ne razlikuje se mnogo od one od prije stotinjak godina. Nacionalizam se i dalje opisuje kao iracionalni tribalizam, kao nusproizvod klasnih sukoba ili kao politička devijacija koja će s vremenom nestati. A ipak, unatoč svim tim prognozama, on i dalje strukturira moderni svijet. S jedne strane govori se o tehnokratskom društvu i nadnacionalnim rješenjima, a s druge strane nacionalizam svako malo “ponovno izbija”, i tako već gotovo dva stoljeća, u pravilnim povijesnim razmacima. Zašto?