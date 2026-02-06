Naši Portali
TEHNOLOŠKI ISKORAK

VIDEO Vučić iznenadio najavom: Gradonačelnik Beograda ostao zatečen, evo što će proizvoditi

Foto: Screenshot X
06.02.2026.
u 16:22

Naime, predsjednik je istaknuo kako bi Srbija već ove godine mogla napraviti iskorak bez presedana u Europi, započeti proizvodnju robota u ljudskom obliku.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je na svečanom otvorenju obnovljene gimnazije u Mladenovcu, gdje je tijekom govora otvorio niz tema, a jednom izjavom posebno je privukao pažnju okupljenih.

Među uzvanicima bio je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, čiju je reakciju izazvala Vučićeva najava vezana uz tehnološki razvoj Srbije. Naime, predsjednik je istaknuo kako bi Srbija već ove godine mogla napraviti iskorak bez presedana u Europi, započeti proizvodnju robota u ljudskom obliku.

Prema njegovim riječima, realizacija tog projekta mogla bi uslijediti vrlo brzo, već u idućih nekoliko mjeseci, što je, sudeći prema izrazima lica prisutnih, iznenadilo i samog Šapića. - Možda već za pet mjeseci u ovoj zemlji budemo proizvodili robote u ljudskom obliku. I druge vrste robota. Već za nekoliko mjeseci  - poručio je Vučić tijekom obraćanja.

Srbija roboti Aleksandra Vučić

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
16:40 06.02.2026.

cak ni tomica ne prica takve bedastoce, vise je nalik na milanovica svojim humorom.

NA
NANO
17:35 06.02.2026.

Koga u RH interesira ovaj Šešeljov učenik, običan lažov i muljator. Žašto mu mediji uopće u RH posvečuju pažnju.

NE
Neretva1993
17:32 06.02.2026.

“Kuda idu divlje svinje”

