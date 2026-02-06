VIDEO Vučić iznenadio najavom: Gradonačelnik Beograda ostao zatečen, evo što će proizvoditi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je na svečanom otvorenju obnovljene gimnazije u Mladenovcu, gdje je tijekom govora otvorio niz tema, a jednom izjavom posebno je privukao pažnju okupljenih.

Među uzvanicima bio je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, čiju je reakciju izazvala Vučićeva najava vezana uz tehnološki razvoj Srbije. Naime, predsjednik je istaknuo kako bi Srbija već ove godine mogla napraviti iskorak bez presedana u Europi, započeti proizvodnju robota u ljudskom obliku.

Prema njegovim riječima, realizacija tog projekta mogla bi uslijediti vrlo brzo, već u idućih nekoliko mjeseci, što je, sudeći prema izrazima lica prisutnih, iznenadilo i samog Šapića. - Možda već za pet mjeseci u ovoj zemlji budemo proizvodili robote u ljudskom obliku. I druge vrste robota. Već za nekoliko mjeseci - poručio je Vučić tijekom obraćanja.