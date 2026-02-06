Pogledajte novo modernizirano oružje Ukrajine: Uz njega vojnici vide i u potpunom mraku

Ukrajinske oružane snage unaprijedile su svoje izviđačke dronove novom generacijom kamera koje koriste umjetnu inteligenciju za poboljšanje kvalitete slike u uvjetima gotovo potpune nevidljivosti. Zahvaljujući tim nadogradnjama, izviđačke jedinice sada mogu jasnije pratiti situaciju na bojištu, čak i u magli, sumraku ili slaboj rasvjeti.

Kako prenosi Kyiv Post, nadogradnja se odnosi na više popularnih modela kamera koje se koriste na vojnim dronovima, uključujući žiroskopski stabilizirane sustave ugrađene u dronove tipa Shark, koji imaju ključnu ulogu u ukrajinskim zračnim izviđačkim operacijama. Prema dostupnim informacijama, poboljšanja je razvila tvrtka Ukrspecsystems, a posebnost je u tome što se radi o softverskoj nadogradnji koja ne zahtijeva zamjenu postojeće opreme.

Jedan od unaprijeđenih sustava kombinira Full HD kameru s optičkim zumom do 30 puta, termalni modul te laserski daljinomjer s preciznošću do jednog metra, dok je drugi model namijenjen bespilotnim letjelicama s fiksnim krilima. Iz Ukrspecsystemsa ističu kako je kvaliteta videozapisa s bespilotnih letjelica jednako važna kao i baterije, konstrukcija drona ili komunikacijski sustavi. Umjesto klasičnog automatskog načina rada, nove kamere sada nude posebne načine obrade slike prilagođene različitim uvjetima na terenu. Među njima su pojačavanje kontrasta pri ravnomjernom osvjetljenju, smanjenje jakih sjena na jakom suncu, poboljšana vidljivost u sumrak te način rada za maglu i izmaglicu.

Svi načini rada funkcioniraju u stvarnom vremenu putem standardnog sučelja kamere. Ova tehnološka nadogradnja daje ukrajinskim izviđačkim timovima značajnu prednost, omogućujući im pouzdanije praćenje neprijateljskih kretanja i u najzahtjevnijim vremenskim i svjetlosnim uvjetima.