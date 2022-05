Ponestaje mu opcija: Putinu je za izlazak iz rata neophodan pokoreni Donbas, ali je invazija i tamo zapela

Ima li Vladimir Putin izlaz iz rata koji je pokrenuo u Ukrajini? I prije parade za Dan pobjede znalo se da on nema što reći o ratu u Ukrajini. Tim je veće bilo očekivanje što će zapravo reći. I suštinski nije rekao ništa osim što je ponovio svoje viđenje razloga rata i Ukrajine kao takve. Subliminalne poruke bile su bitnije.

Dugo uvježbavana formacija zrakoplova u obliku slova Z nije poletjela, kao ni "avion sudnjeg dana" Il-80, pa čak niti kakav helikopter. Nije poletjelo ništa, uz slab izgovor na loše vrijeme. Nije bilo ni nekog revolucionarnog novog oružja, a mnogi su primijetili izostanak načelnika glavnog stožera vojske Ruske Federacije, generala Valerija Gerasimova. Za njega su Ukrajinci i neki zapadni mediji tvrdili da je ranjen odmah nakon dolaska na bojište u Donbasu.

Četiri razloga za zastoj

Izišle su informacije o postavljenoj mu zasjedi koja nije uspjela, no na Crvenom trgu ga doista nije bilo. Sam Putin izgledao je vrlo umorno, kao vojskovođa koji se umjesto za milijunske gradove sada bori za nekoliko sela u ukrajinskoj stepi. Izostanak velikih riječi i novog naoružanja daje naslutiti da je ruski predsjednik pod velikim pritiskom jer je u ratu u kojem se njegova pobjeda čini sve manje mogućom, a povijest govori da vladar koji uđe u rat pa ga izgubi teško može ostati na vlasti. I tek su jučer ruske snage objavile značajniji proboj prema Slavjansku i Kramatorsku, posljednja dva velika grada regije Donjeck koja nisu zauzeli proruski separatisti.

Foto: Reuters/PIXSELL

No, ovladavanje Donbasom teško može biti dovoljno u odnosu na jako nepovoljan položaj u koji je Rusija dospjela, pri čemu joj je do tada bilo tolerirano jako puno. Na pripajanje Krima nije reagirao gotovo nitko, pa ni na zauzimanje dijelova istočne Ukrajine. Osim ukrajinske vojske koja se proteklih osam godina utvrđivala te je u stanju oduprijeti se ruskom napadu ili ga barem usporiti do iscrpljivanja. S dotokom zapadnog naoružanja, u jednom trenutku može prijeći i u napad, kao sada kod Harkiva, dodatno sužavajući Putinu prostor. Da ruskom predsjedniku nestaje opcija primijetio je i američki predsjednik Joe Biden koji je izrazio zabrinutost zbog činjenice da je sada još teže predvidjeti Putinove poteze.

- On je vrlo proračunat čovjek, a ne vidim da ima izlaznu strategiju iz rata. To me tjera da razmislim što bi mogli biti njegovi sljedeći potezi. Trenutačno nema izlaz, a ja pokušavam shvatiti što ćemo učiniti u vezi s time - rekao je jučer Biden, dodavši da je jako zabrinut zbog toga. Vjeruje da je Putin pogrešno procijenio da će invazija raskoliti Europsku uniju i NATO. A dogodilo se suprotno. Zapad je čvrsto stao uz Ukrajinu te joj uporno pomaže i naoružava je.

Foto: Reuters/PIXSELL

S druge strane, Institut za proučavanje rata objavio je kako nema znakova mobilizacije u Rusiji iako iz grupe Wagner, koja je praktično Putinova privatna vojska koju je osnovao njegov bliski suradnik, milijarder Jevgenij Prigožin, javljaju da je za slamanje ukrajinske zajedničke operativne grupe koja brani Donbas potrebno pojačanje od čak više stotina tisuća ljudi. Uzgred, ovih dana izišle su i optužbe za ratne zločine prema grupi Wagner za njezine nedavne intervencije u Maliju.

'Hipersonični' moral

U ovom trenutku se ruski napori u Ukrajini odvijaju kroz 97 taktičkih borbenih bataljuna, koji ulaze i izlaze iz Ukrajine kako bi se odmorili i popunili što sugerira da i dalje trpe gubitke u pokušaju da slome Ukrajince što je bio jedan od osnovnih ciljeva rata. No, ukrajinske snage sigurnosti tvrde da neke tihe mobilizacije ipak ima te da Rusija rezerviste šalje, primjerice, u raščišćavanje područja koja su ruske snage zauzele nakon borbi. Navode se četiri glavna razloga ruskog sporog napredovanja. I dalje imaju logističkih problema, nedovoljna opskrba veliki je problem.

Nastupilo je toplo vrijeme što smanjuje kvalitetu ionako loših ukrajinskih prometnica koje su sada često i blatnjave jer oklopna vozila zapinju u blatu. Topnička se potpora ipak pokazuje nedovoljnom za osiguranje prolaza pješaštvu. Subordinacija zakazuje i vojska često ne poštuje liniju zapovijedanja pa čak ni izravne zapovijedi generala jer joj nedostaje motivacije za rat.

Foto: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA Emergency workers search for bodies in the rubble of destroyed apartment block by Russian army during fighting between Ukrainian and Russian forces on the central street in the city of Borodyanka near Kyiv (Kiev), Russian troops had entered Ukrainian territory in what the Russian president declared a 'special military operation', resulting in fighting and destruction in the country, a huge flow of refugees. Borodyanka, Ukraine. April 6, 2022. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM2 Photo: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA

Teško je vjerovati da će ekstenzivno korištenje hipersoničnih raketa Oniks pojačati moral ruske vojske. Vladimiru Putinu ostalo je malo mogućnosti. Službeno proglašenje rata značilo bi potpunu eskalaciju s vjerojatno izrazito negativnim reakcijama ruske javnosti. Zauzimanje Donbasa mogao bi proglasiti pobjedom, no sasvim sigurno može računati na stalne sukobe na toj nekoj novoj granici koju Ukrajinci sasvim sigurno ne bi prihvatili, što bi bio slučaj i s teritorijima na jugu.

Primijećena je, međutim, i promjena retorike u ruskoj domaćoj propagandi koja sada poručuje da to nije samo rat protiv Ukrajinaca, nego i rat protiv NATO-a i EU. Procjenjuje se kako je to otvaranje izlaza za izgovor u slučaju potrebe priznanja poraza odnosno barem neostvarivanja glavnih vojnih ciljeva. Lakše je priznati da ste izgubili od višestruko jačeg neprijatelja nego od naroda za koji ste do jučer govorili da i ne postoji. Produljenjem ratovanja Putin eventualno može pokušati motivirati Zapad da pritisne Ukrajinu na neke ustupke.

