Ne ide kako su se nadali: Žele opoziv Tomaševića, u online peticiji dosad skupili ovoliko potpisa

– Nemojte dopustiti takvima da unište baštinu najljepšeg grada – stoji u opisu “referenduma” koji je pokrenut za opoziv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a dosad je na platformi peticijeonline.com prikupljeno 437 potpisa. Toliko je potpisa skupljeno od 2. veljače, a pokretači ističu nezadovoljstvo politikama gradske vlasti i odlukama koje, kako tvrde, “ne vode u pozitivnom smjeru za Grad Zagreb”. U tekstu se dalje navodi kako je riječ tek o početku inicijative te se najavljuju daljnje aktivnosti uoči mogućeg pokretanja službenog postupka opoziva.

No, i kada bi se broj potpisa na ovoj online peticiji znatno povećao, to još uvijek ne znači pokretanje referenduma. Online peticije, naime, nemaju pravnu snagu u postupku opoziva lokalnih dužnosnika, nego služe kao oblik javne inicijative ili političkog pritiska. Procedura opoziva propisana je Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, prema kojem do opoziva gradonačelnika može doći isključivo referendumom. Referendum se može pokrenuti na dva načina — na prijedlog najmanje 20 posto birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave ili na prijedlog dvije trećine članova predstavničkog tijela.

Budući da zagrebački gradonačelnik u Gradskoj skupštini ima stabilnu većinu koju čine zastupnici Možemo i SDP-a, scenarij u kojem bi dvije trećine Skupštine glasale za raspisivanje referenduma o opozivu nije vjerojatan. Drugi, realniji put bio bi referendum pokrenut građanskom inicijativom. No za to bi bila potrebna znatno veća mobilizacija birača nego što pokazuje trenutačna online peticija. Prema podacima o broju birača u Zagrebu, za raspisivanje referenduma trebalo bi prikupiti oko 133 tisuće potpisa. Potpisi se pritom mogu prikupljati najdulje 15 dana i to fizički, na za to predviđenim potpisnim mjestima.

Kada bi se prikupio potreban broj potpisa, Gradska skupština bila bi obvezna raspisati referendum. Da bi opoziv gradonačelnika na referendumu bio uspješan, za njega bi morala glasati većina birača koji su izašli na referendum, uz uvjet da ta većina čini najmanje trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača. Prema procjenama temeljenima na broju birača u Zagrebu, to bi značilo više od 220 tisuća glasova za opoziv.