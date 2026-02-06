Naši Portali
SAČEKUŠA NA STUBIŠTU

Objavljeni novi detalji o atentatu na ruskog generala: Pokušala ga je ubiti žena?

Moskva
Autor
Karolina Lubina
06.02.2026.
u 14:33

Aleksejev je trenutačno u kritičnom stanju i nalazi se na intenzivnoj njezi

Ruski general Vladimir Aleksejev, prvi zamjenik šefa Glavne obavještajne uprave (GRU) Ministarstva obrane, preživio je pokušaj atentata zbog toga što je aktivno pružao otpor napadaču, piše ruski Kommersant. Aleksejev je pokušao oduzeti pištolj napadaču, ali nije uspio nakon što je zadobio treću ranu od metka. Prema jednoj teoriji, iza pokušaja atentata mogla bi stajati žena, no napadač je na kraju pobjegao.

Izvori iz policije izvijestili su da je general oko sedam sati ujutro, kao i obično, napustio svoj stan na Volokolamskoj cesti u Moskvi kako bi otišao na posao. Ispod zgrade je čekao službeni automobil s vozačem. Na hodniku je naišao na nepoznatu osobu koja je, prema preliminarnim izvještajima, ušla u zgradu pretvarajući se da je dostavljač hrane. Napadač je ranio Aleksejeva u ruku i nogu, a kada je pokušao oduzeti pištolj, napadač ga je pogodio i u prsa.

Aleksejev je trenutačno u kritičnom stanju i nalazi se na intenzivnoj njezi, budući da je jedan od metaka pogodio vitalne organe. Prema preliminarnim informacijama, tijela kaznenog progona imaju opis napadača, kao i fotografije i video materijale, što im daje dobre šanse za pronalazak. 

Službena predstavnica Istražnog odbora Ruske Federacije, Svetlana Petrenko, izvijestila je da je protiv napadača pokrenut kazneni postupak temeljen na pokušaju ubojstva kao i optužba za nezakonitu trgovinu oružjem. Ako se potvrdi teorija o motivu napada, postupak bi mogao biti prekvalificiran u terorizam i izdaju, što se već dogodilo u nekoliko slučajeva atentata na druge visoke vojne dužnosnike.

Ključne riječi
atentat Rusija Vladimir Aleksejev

