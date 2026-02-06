Naši Portali
POREZ NA NEKRETNINE

Fiskalni udar na iznajmljivače apartmana: Gradovi povećali porez, pala prodaja nekretnina

Autor
Ljubica Gatarić
06.02.2026.
u 18:16

Porez se plaća na nekretnine koje ne služe za stalno stanovanje, uključujući kuće za odmor, apartmane i poslovne prostore

Baška Voda srezala je porez na nekretnine na svom području s osam na tri eura po četvornom metru, što je najviše od svih lokalnih jedinica. Općina Punat ga je najviše povećala – s dva na raspon od 6 do 8 eura po četvornom metru. Slijedi ga Nin, gdje je porez povećan s četiri na osam eura. Porezna je uprava ovaj tjedan objavila listu s visinom poreza na nekretnine za 2026. godinu u svim jedinicama lokalne samouprave, kao i visinu paušalnog poreza za kratkotrajni najam. Dodatno, objavljeni su i podaci o broju prodanih nekretnina u prošloj godini koji potvrđuju pad prometa svih nekretnina sa 135 tisuća u 2024. na 117 tisuća nekretnina koje su promijenile vlasnika prošle godine. Lani je prodano oko četiri tisuće manje stanova i apartmana (oko 23,5 tisuće) nego godinu dana prije, a za 2,5 tisuće je pao i broj stranih kupaca. Preklani su stranci kupili 11,6 tisuća nekretnina u Hrvatskoj, a prošle godine oko devet tisuća. Najviše novih kupaca dolazi iz Slovenije, oko 2,5 tisuće, te oko dvije tisuće iz Njemačke.

Ključne riječi
nekretnine Porezna uprava porez na nekretnine

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar fergazer
fergazer
18:55 06.02.2026.

Papčino uživaj u davanju kartona nizašto ne dočekao jutro to ti ja želim .Sve jesi čovjek nisi niti ćeš ikad biti

AL
AP_LApapa
18:50 06.02.2026.

Čuj pad prometa. A je li bilo pada cijena? E upravo to je razlog pada prometa. Novi skok cijena nekretnina a ne nekakav porez.

Avatar Marko
Marko
20:01 06.02.2026.

Ako hoćeš afitavat nema putovanja ni hotela..

