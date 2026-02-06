Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAVA NA SJEVERU

Pucnjava u Međimurju: Dvoje mrtvih, ubijen poznati karikaturist

Dvoje mrtvih u pucnjavi u Međimurju
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
Autor
Ivica Beti
06.02.2026.
u 15:45

Ubojica si je nakon pucnjave oduzeo život, doznaje se

U međimurskom selu Malom Mihaljevcu danas oko 14 sati dogodilo se ubojstvo i samoubojstvo. Prema neslužbenim informacijama, ubijena je jedna muška osoba iz Malog Mihaljevca, a ubojica je potom otišao do obližnje šume i počinio samoubojstvo. U tijeku je očevid. Prema neslužbenim informacijama, vatrenim oružjem ubijen je umirovljenik i karikaturist koji je objavljivao u lokalnim medijima. Mještani su čuli pucnjavu na ulazu u selo, kod nogometnog igrališta. Ubojica i žrtva su se poznavali, navodno je riječ o susjedima.  

Ubijen je Damir Novak, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih karikaturista u zemlji i u inozemstvu. Rođen je 1960. Završio je srednju ugostiteljsku školu u Ljubljani, a nakon toga i vatrogasnu školu u Zagrebu, stekavši zvanje vatrogasnog tehničara. Crtati je počeo u osnovnoj školi, a prve crteže je počeo raditi u srednjoj školi. Prve radove objavljivao je u lokalnom tjedniku Međimurje 1982. godine, a objavljivao je i u Vatrogasnom vjesniku, Slobodnoj Dalmaciji, Feferonu, Čvorku, Pikaču, Međimurskim novinama... U Hrvatsko društvo karikaturista upisao se 1986. godine i od tada je obnašao razne funkcije. Radni vijek odradio je kao vatrogasac u MTČ-u.  Ubio ga je, kako neslužbeno doznaju Međimurske novine, u kojima je Novak posljednjih godina objavljivao karikature, sumještanin Dragutin Srnec rođen 1957. godine. 

Kako doznaje Večernji list, Srnecu je 2022. godine policija nakon pretresa oduzela oružje koje je, po svemu sudeći, bilo namijenjeno za krivolov. Od tada nije bilo postupanja prema njemu. U mladosti je imao prijave za drsko ponašanje. Kako doznajemo, ubijeni Novak i Srnec, koji su bili susjedi, vodili su godinama sudski spor oko međe.  Novak je bio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu s liste SDP-HSS-MDS.

Dvoje mrtvih u pucnjavi u Međimurju
Dvoje mrtvih u pucnjavi u Međimurju
1/7

Ključne riječi
tragedija Međimurje ubojstvo

Komentara 8

Pogledaj Sve
KR
Krasnojarsk
15:52 06.02.2026.

Da nam je pravosuđe efikasnije možda ne bi došlo do eskalacije. Neriješeni problem međe ostao je i dalje mogući izvor novih sukoba između nasljednika.

LI
Linomedo
15:46 06.02.2026.

Sad su riješili i problem međe. Kako su ljudi glupi, do smrti.

VI
Vivian
15:15 06.02.2026.

Prema prvim vijestima ubijeni su muskarci, ipak sretnija okolnost!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!