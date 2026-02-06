Pucnjava u Međimurju: Dvoje mrtvih, ubijen poznati karikaturist

U međimurskom selu Malom Mihaljevcu danas oko 14 sati dogodilo se ubojstvo i samoubojstvo. Prema neslužbenim informacijama, ubijena je jedna muška osoba iz Malog Mihaljevca, a ubojica je potom otišao do obližnje šume i počinio samoubojstvo. U tijeku je očevid. Prema neslužbenim informacijama, vatrenim oružjem ubijen je umirovljenik i karikaturist koji je objavljivao u lokalnim medijima. Mještani su čuli pucnjavu na ulazu u selo, kod nogometnog igrališta. Ubojica i žrtva su se poznavali, navodno je riječ o susjedima.

Ubijen je Damir Novak, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih karikaturista u zemlji i u inozemstvu. Rođen je 1960. Završio je srednju ugostiteljsku školu u Ljubljani, a nakon toga i vatrogasnu školu u Zagrebu, stekavši zvanje vatrogasnog tehničara. Crtati je počeo u osnovnoj školi, a prve crteže je počeo raditi u srednjoj školi. Prve radove objavljivao je u lokalnom tjedniku Međimurje 1982. godine, a objavljivao je i u Vatrogasnom vjesniku, Slobodnoj Dalmaciji, Feferonu, Čvorku, Pikaču, Međimurskim novinama... U Hrvatsko društvo karikaturista upisao se 1986. godine i od tada je obnašao razne funkcije. Radni vijek odradio je kao vatrogasac u MTČ-u. Ubio ga je, kako neslužbeno doznaju Međimurske novine, u kojima je Novak posljednjih godina objavljivao karikature, sumještanin Dragutin Srnec rođen 1957. godine.

Kako doznaje Večernji list, Srnecu je 2022. godine policija nakon pretresa oduzela oružje koje je, po svemu sudeći, bilo namijenjeno za krivolov. Od tada nije bilo postupanja prema njemu. U mladosti je imao prijave za drsko ponašanje. Kako doznajemo, ubijeni Novak i Srnec, koji su bili susjedi, vodili su godinama sudski spor oko međe. Novak je bio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu s liste SDP-HSS-MDS.