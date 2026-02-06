Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MORSKA UTVRDA

Prodaje se otok iz bajke s dvorcem i marinom za jahte, evo koliko stoji

Foto: flakfortet-com
1/2
Autor
Antonio Mandir
06.02.2026.
u 15:35

Vlasnici prodaju povijesno značajnu tvrđavu. Malmökranen je 2001. godine kupio Flakfortet za samo tri milijuna danskih kruna (400 tisuća eura)

Privatni otok s dvorcem i vezovima za luksuzne brodove: Ovo je san koji sada može postati stvarnost. Prodaje se umjetni otok Flakfortet, bivša morska tvrđava, objavila je agencija za nekretnine Lintrup & Norgart.

Flakfortet u Øresundu počeo se graditi 1910., a dovršen je usred Prvog svjetskog rata 1916. godine. Otok je bio dio kopenhagenskih morskih utvrda i mogao je primiti 550 ljudi, a najviša točka mu je na 23 metra. Flakfortet je bio posljednji od tri umjetna otoka koje su Danci izgradili kako bi obranili ulaz u kopenhagensku luku. Utvrda opremljena topništvom nikada nije aktivno korištena u ratu. Danska vojska otok je napustila 1968. godine.

Bivši vojni objekt pripada švedskoj tvrtki Malmökranen. Sada vlasnici prodaju povijesno važnu tvrđavu. Malmökranen je 2001. godine kupio Flakfortet za samo tri milijuna danskih kruna (400 tisuća eura). Trenutačna tražena cijena: 74,5 milijuna danskih kruna (otprilike 10 milijuna eura).
Flakfortet se prostire na površini od 30.713 četvornih metara. Površina zgrade je 9900 četvornih metara. Uključuje restoran, smještaj i konferencijske dvorane. Postoji i trajektna veza s Kopenhagenom. Flakfortet na danskom znači tvrđava od pijeska i plićaka.
Tko su potencijalni kupci? 

„Tvrtke za nekretnine specijalizirane za jedinstvena ulaganja ili bogati pojedinci koji traže osamljeniju i mirniju lokaciju od onih koje su tipična područja za ljetnikovce“, kazao je Stig Lintrup, direktor tvrtke Lintrup & Norgart. No i država Danska mogući je kupac. „Mogla bi to biti država, ako se otok smatra kritičnom infrastrukturom zbog svog središnjeg položaja u sjevernom dijelu Øresunda između Kopenhagena i Malmöa“, rekao je Lintrup za portal EjendomsWatch.

Međutim, otok iz snova nije sasvim bez ograničenja. Flakfortet je zaštićeni povijesni spomenik od 2002. Nove zgrade ili renovacije moraju biti odobrene od Danske agencije za palače i kulturnu baštinu. Nadalje, otok mora ostati otvoren za javnost.

Ključne riječi
Malmö Danska utvrda Otok

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Kockasti
Kockasti
15:51 06.02.2026.

Na Jadranu cijena jednog prosjecnog apartmana

JO
JozoM
17:47 06.02.2026.

Naši otočani bi tražili 40.000.000 € ali ta goli otok vez dvorca.

Avatar kenshi
kenshi
15:55 06.02.2026.

Prilika za Trumpa umjesto Greenlanda.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!