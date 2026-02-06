Prodaje se otok iz bajke s dvorcem i marinom za jahte, evo koliko stoji

Privatni otok s dvorcem i vezovima za luksuzne brodove: Ovo je san koji sada može postati stvarnost. Prodaje se umjetni otok Flakfortet, bivša morska tvrđava, objavila je agencija za nekretnine Lintrup & Norgart.

Flakfortet u Øresundu počeo se graditi 1910., a dovršen je usred Prvog svjetskog rata 1916. godine. Otok je bio dio kopenhagenskih morskih utvrda i mogao je primiti 550 ljudi, a najviša točka mu je na 23 metra. Flakfortet je bio posljednji od tri umjetna otoka koje su Danci izgradili kako bi obranili ulaz u kopenhagensku luku. Utvrda opremljena topništvom nikada nije aktivno korištena u ratu. Danska vojska otok je napustila 1968. godine.

Bivši vojni objekt pripada švedskoj tvrtki Malmökranen. Sada vlasnici prodaju povijesno važnu tvrđavu. Malmökranen je 2001. godine kupio Flakfortet za samo tri milijuna danskih kruna (400 tisuća eura). Trenutačna tražena cijena: 74,5 milijuna danskih kruna (otprilike 10 milijuna eura).

Flakfortet se prostire na površini od 30.713 četvornih metara. Površina zgrade je 9900 četvornih metara. Uključuje restoran, smještaj i konferencijske dvorane. Postoji i trajektna veza s Kopenhagenom. Flakfortet na danskom znači tvrđava od pijeska i plićaka.

Tko su potencijalni kupci?

„Tvrtke za nekretnine specijalizirane za jedinstvena ulaganja ili bogati pojedinci koji traže osamljeniju i mirniju lokaciju od onih koje su tipična područja za ljetnikovce“, kazao je Stig Lintrup, direktor tvrtke Lintrup & Norgart. No i država Danska mogući je kupac. „Mogla bi to biti država, ako se otok smatra kritičnom infrastrukturom zbog svog središnjeg položaja u sjevernom dijelu Øresunda između Kopenhagena i Malmöa“, rekao je Lintrup za portal EjendomsWatch.

Međutim, otok iz snova nije sasvim bez ograničenja. Flakfortet je zaštićeni povijesni spomenik od 2002. Nove zgrade ili renovacije moraju biti odobrene od Danske agencije za palače i kulturnu baštinu. Nadalje, otok mora ostati otvoren za javnost.