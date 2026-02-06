Naši Portali
NESTAO SIGNAL

Jedan potez Muska promijenio stanje na bojištu u Ukrajini: 'Ostali su kao slijepi miševi'

FILE PHOTO: A Ukrainian serviceman of 47th brigade prepares a Starlink satellite internet systems at his positions at a front line the town of Avdiivka
Foto: STRINGER/REUTERS
Autor
Tea Tokić
06.02.2026.
u 18:17

Ukrajinsko Ministarstvo obrane Ukrajine najavilo je da će ubuduće u zemlji raditi isključivo registrirani i odobreni Starlink terminali, dok će svi neprovjereni uređaji biti automatski deaktivirani

Nakon što je kompanija SpaceX, u vlasništvu Elon Musk, pokrenula verifikaciju Starlink terminala u Ukrajini i isključila sve neprovjerene uređaje, na bojištu su već vidljive značajne promjene. Prema izjavama ukrajinskih vojnih dužnosnika za Politico, tempo ruske ofenzive u nekim je područjima primjetno usporen.

Ukrajinski izvori navode da je ruska vojska u velikoj mjeri koristila tzv. „sive“ Starlink terminale, odnosno neautorizirane uređaje, kako bi osigurala komunikaciju na prvoj liniji bojišnice. Nakon njihove deaktivacije, ruske postrojbe suočile su se s ozbiljnim problemima u zapovijedanju i koordinaciji. Jedan visoki časnik Glavnog stožera opisao je situaciju riječima da su ruske jedinice sada „poput slijepih miševa“.

Istodobno, problem je nakratko zahvatio i dio ukrajinskih snaga. Neki Starlink terminali koji još nisu bili registrirani također su privremeno isključeni, što je otežalo upravljanje dronovima i provedbu evakuacija. Međutim, ukrajinske vlasti ističu da je proces verifikacije u tijeku te da se situacija postupno stabilizira, pri čemu se sve veći broj uređaja ponovno stavlja u funkciju.

Verifikacija Starlink terminala pokrenuta je ranije ovog tjedna u suradnji ukrajinskog Ministarstva obrane i SpaceX-a, kao odgovor na ilegalnu uporabu Starlink veze od strane ruskih snaga, posebno na dronovima korištenima u napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Takvi dronovi teško se presreću jer lete nisko, otporni su na elektroničko ometanje i mogu se upravljati u stvarnom vremenu s velikih udaljenosti.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane Ukrajine najavilo je da će ubuduće u zemlji raditi isključivo registrirani i odobreni Starlink terminali, dok će svi neprovjereni uređaji biti automatski deaktivirani. Zapovjednicima vojnih postrojbi i civilima upućen je poziv da što hitnije prijave serijske brojeve svojih uređaja nadležnim državnim tijelima.

Posljedice ove odluke bile su brze i snažne. Ruski vojni blogeri na Telegramu, koji su ranije često hvalili Muska, otvoreno su se požalili na kolaps komunikacija na bojištu. Prema njihovim riječima, ruska vojska sada je prisiljena vratiti se zastarjelim i znatno nepouzdanijim načinima povezivanja. Ukrajinski ministar digitalne transformacije zahvalio je Musku na brzoj reakciji, istaknuvši da je Starlink ponovno odigrao ključnu ulogu u kritičnom trenutku rata. Musk je na zahvalu kratko odgovorio putem društvenih mreža.

Od početka ruske invazije u veljači 2022. godine, Starlink je postao nezamjenjiv za ukrajinsku vojsku, ali i za civilni život. U zemlji je raspoređeno više od 50.000 terminala, osiguranih donacijama, međunarodnom pomoći i državnim programima, dok su stotine tisuća dodatnih uređaja kupili sami građani. Sustav se koristi u vojsci, zdravstvu, energetici, obrazovanju, medijima i hitnim službama, osiguravajući komunikaciju čak i u najtežim uvjetima rata.
komunikacija Ukrajina Europa Rusija Starlink

Komentara 7

MB
Magde_burgg
18:26 06.02.2026.

Sve to jeste ali Rusi, su ušli u Konstatinovku tu je problem.A od Zaporožja dosli samo dvanaest kilometara.....To je katastrofično....

A5
a51
19:11 06.02.2026.

jel to isjecak iz nekog romana beletristike ili SF-a...? ovdje se perom udara ko macem...

BM
branko.mikulcic
19:33 06.02.2026.

Naravno. Rusi su bez starlinka gotovi. Oni nemaju svoje komunikacijske kanale. Morati će komunicirati dimnim signalima ko prije starlinka. Pa više ne znaju niti suvislu laž sklepati ili isprobavaju do kuda raja guta

Želite prijaviti greške?

