Ima mrtvih: Eksplozija u džamiji u Islamabadu

Eksplozija je u petak odjeknula u šijitskoj muslimanskoj džamiji u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, priopćila je policija, pri čemu je poginulo nekoliko vjernika, piše CNN.

Eksplozija je potresla džamiju tijekom molitve petkom, rekao je policijski dužnosnik Zafar Iqbal. „Prevezli smo nekoliko ljudi u bolnice. Ne mogu reći koliko je mrtvih u ovom trenutku, ali da, ljudi su umrli“, rekao je. Vrsta eksplozije još nije jasna, rekao je glasnogovornik policije. Policija je na mjestu događaja.