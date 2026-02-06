Naši Portali
PROVODI SE OČEVID

Oglasila se policija o ubojstvu i samoubojstvu u Međimurju, objavili detalje strave

Večernji.hr
Autor
Ivica Beti
06.02.2026.
u 16:16

Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja u sklopu kojih se provodi i očevid.

O ubojstvu i samoubojstvu izvijestila je policija. "Danas u 13:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti.
Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage te hitna medicinska pomoć.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oko 13:50 sati u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka. Nakon opisanog događaja 68-godišnji počinitelj u obližnjem šumarku izvršio je samoubojstvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida.

Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja u sklopu kojih se provodi i očevid", navodi se u priopćenju.

tragedija samoubojstvo Međimurje ubojstvo

VI
Vivian
16:52 06.02.2026.

Oduzeti nekome zivot, pa onda presuditi sebi, predstavlja da si obicni slabic i kukavica.

