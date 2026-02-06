Oglasila se policija o ubojstvu i samoubojstvu u Međimurju, objavili detalje strave

O ubojstvu i samoubojstvu izvijestila je policija. "Danas u 13:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage te hitna medicinska pomoć.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oko 13:50 sati u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka. Nakon opisanog događaja 68-godišnji počinitelj u obližnjem šumarku izvršio je samoubojstvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida.

Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja u sklopu kojih se provodi i očevid", navodi se u priopćenju.