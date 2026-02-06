Orbanov vjerni saveznik uzdrmao Mađare, pljušte reakcije: 'On je izdajnik'

Budimpešta i Bratislava već godinama dijele sličan politički ritam – euroskepticizam, otpor sankcijama Rusiji, podrška suverenističkoj politici u EU. Viktor Orbán i Robert Fico redovito se susreću, pohvaljuju jedan drugoga i blokiraju zajedničke inicijative Bruxellesa. No krajem 2025. godine Fico je povukao potez koji je izazvao pukotinu u tom savezu. Njegova vlada donijela je izmjenu Kaznenog zakona kojom se javno kritiziranje ili dovođenje u pitanje Benešovih dekreta proglašava kaznenim djelom, kažnjivim do šest mjeseci zatvora. Benešovi dekreti, doneseni 1945. u poslijeratnoj Čehoslovačkoj pod vodstvom predsjednika Edvarda Beneša, omogućili su oduzimanje imovine i protjerivanje etničkih Nijemaca i Mađara na temelju kolektivne krivnje za ratne zločine i savezništvo s nacistima. Danas u Slovačkoj živi oko 420.000 etničkih Mađara, što čini gotovo 8 posto stanovništva, uglavnom na jugu zemlje. Oni su se osjetili izravno pogođenima jer se dekreti i dalje primjenjuju. Slovačke vlasti u posljednjih nekoliko godina oduzimaju zemljište za infrastrukturne projekte, pozivajući se upravo na te stare propise, bez kompenzacije sadašnjim vlasnicima, piše The Economist.

Liberalna oporba, prije svega stranka Progresivna Slovačka, iskoristila je slučajeve oduzimanja imovine da zatraži moratorij na takve postupke. Fico je, želeći osporiti njihov patriotizam i pokazati čvrstoću, brzo progurao zakon o zabrani kritike dekreta. Rezultat je bio suprotan očekivanom. Umjesto smirivanja, izbili su prosvjedi etničkih Mađara u Bratislavi i drugim gradovima krajem prosinca 2025., a napetost se prenijela i na mađarsku javnost.

Orbán, koji se tradicionalno predstavlja kao zaštitnik mađarskih manjina u susjednim zemljama, ovaj put je ostao neuobičajeno suzdržan. Umjesto oštre osude, najavio je samo "razgovore razgovore radi razjašnjenja" s Ficom i ponovio da Mađarska "bezuvjetno podržava etničke Mađare u Slovačkoj" te odbija princip kolektivne krivnje. U siječnju 2026. na konferenciji za novinare ponovio je da će pregovori biti zaključeni, ali bez konkretnih rokova ili oštrih zahtjeva.

Ta suzdržanost otvorila je prostor mađarskoj oporbi. Peter Magyar, lider stranke Tisza koja vodi u anketama pred izbore u travnju 2026., nazvao je Ficovu vladu "otvoreno antimađarskom", a Orbána optužio da je izdajnik ako ne osudi zakon. Zoltán Szalay, urednik mađarske informativne stranice Napunk, smatra da će glavna posljedica biti pad podrške Ficu među etničkim Mađarima u Slovačkoj. "Zakon je kontraproduktivan. Umjesto da zaštiti poslijeratni poredak, samo je pojačao osjećaj nepravde među manjinom", kaže Szalay. Incident je neugodan i za Orbána. Fico ostaje ključni saveznik u Bruxellesu na temama poput blokade pomoći Ukrajini i otpora energetskim sankcijama Rusiji. Mađarska i Slovačka i dalje ovise o ruskoj nafti i plinu u velikoj mjeri. Orbánova vlada obećala je pravnu pomoć mađarskoj manjini u Slovačkoj.