TikTok stvara ovisnost jer je mozak korisnika na autopilotu

Društvena mreža TikTok ima dizajn koji stvara ovisnost i time krši europski zakon o digitalnim uslugama, objavila je danas Europska komisija u preliminarnom nalazu istrage koja je pokrenuta prije skoro dvije godine i koja se nastavlja očekivanim očitovanjem TikToka na ovaj prvi nalaz koji bi mogao bitno promijeniti izgled tog društvenog medija u Europi. Preciznije, preliminarni nalazi Komisije smatra da ovisnost potiče dizajn TikToka koji omogućuje beskonačno scrollanje, automatski prikaz video klipova, visoko personalizirani sustav za preporučivanje sadržaja, kao i push obavijesti.

“Na primjer, stalnim ‘nagrađivanjem’ korisnika novim sadržajem određene značajke dizajna TikToka potiču potrebu za nastavkom scrollanja i premještaju mozak korisnika u ‘autopilotni način rada’. Znanstvena istraživanja pokazuju da to može dovesti do kompulzivnog ponašanja i smanjiti samokontrolu korisnika”, kaže se u priopćenju Europske komisije.

“Čini se da TikTok ne provodi razumne, razmjerne i učinkovite mjere za ublažavanje rizika koji proizlaze iz njegova dizajna koji stvara ovisnost. (…) U ovoj fazi Komisija smatra da TikTok mora promijeniti osnovni dizajn svoje usluge. Na primjer, onemogućavanjem ključnih značajki koje stvaraju ovisnost kao što su ‘beskonačni scroll’ tijekom vremena, uvođenjem učinkovitih ‘vremenskih odmora od gledanja zaslona’, među ostalim tijekom noći, i prilagodbom svojeg sustava za preporučivanje. Ti preliminarni nalazi ne prejudiciraju ishod ispitnog postupka”, dodaje se u priopćenju EK.

- Ovisnost o društvenim medijima može imati štetne učinke na razvoj uma djece i tinejdžera. Zahvaljujući Aktu o digitalnim uslugama, platforme su odgovorne za učinke koje mogu imati na svoje korisnike. U Europi provodimo naše zakonodavstvo kako bismo zaštitili svoju djecu i svoje građane na internetu - izjavila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.