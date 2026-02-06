Pitali smo Holding koliko se kupuju plave vrećice, pogledajte brojke! 'Model nije zamišljen za prodajne ciljeve'

Model po kojem se miješani komunalni otpad mora odlagati isključivo u plave ZG vrećice uveden je u listopadu 2022. godine, a kako je tada kazao gradonačelnik Tomislav Tomašević, svako nepridržavanje ovog pravila strogo će se kažnjavati. Velika je zato pomama za plavim vrećicama bila u prvim mjesecima nakon implementacije, no danas je situacija nešto drugačija.

Kako smo i sami vidjeli tijekom reportaže u velebnoj Mamutici, sada se može vidjeti tek pokoja plava vrećica, dok su ostale uglavnom one "obične", iz trgovine, ili kupljene na tržnici. Tko ih još koristi, pitaju se zato brojni stanovnici metropole, a mi smo od Holdinga, pak, tražili da nam pošalju broj brodanih ZG vrećica po godinama, i to od 2022. na ovamo.

– Podaci po godinama iskazani u komadima vrećica glase: u 2022. godini prodano je oko 14.060.340 komada vrećica, u 2023. godini 14.949.870 komada, u 2024. godini 15.930.970 komada, u 2025. godini taj broj iznosio 13.747.180 komada vrećica različitih volumena – kazali su nam oni, a brzi pogled pokazuje da je 2025. godina, u brojkama, bila do sad najgora.

Matematika je ovdje jasna, u godinu dana broj prodanih vrećica pao je za 2,1 milijuna komada, a ako u metropoli ima oko 300.000 kućanstava, to znači da je svako kućanstvo lani koristilo sedam manje plavih ZG vrećica. Usporedi li se 2025. sa 2023. godinom, onda dolazimo do brojke od 1,2 milijuna vrećica manje. U odnosu na 2022. godinu, kad je model tek uvedenm prodaja u 2025 bila je za 313.160 komada manja, no ovdje treba naglasiti da se brojke iz 2022. godine odnose samo na listopad, studeni i prosinac pa je broj prodanih vrećica, naravno, u prosjeku tada bio mnogo veći. U posljednja tri mjeseca 2022. prodano je čak 4,7 milijuna komada mjesečno, odnosno u prosjeku više od četiri puta više nego lani.

Prodaju plavih vrećica analizirali smo i ranije, pa smo tako ustvrdili da je u prvoj godini od implementacije prodano u prosjeku malo manje od dva milijuna vrećica mjesečno. Do kraja 2024. godine, pak, taj je prosjek pao na 1,32 milijuna mjesečno, a u 2025. brojka pada na vrlo niskih 1,1 milijuna plavih ZG vrećica mjesečno.

Na pitanje je li istina da je u prvoj godini prodaja podbacila za 70 posto u odnosu na plan, u Holdingu su kazali da "model plavih ZG vrećica nije zamišljen kako bi ostvario prodajne ciljeve, već je uveden kao mjera za povećanje udjela odvojeno sakupljenog otpada". A to je, napominju, bilo uspješno. – Nakon uvođenja novog modela naplate javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, Zagreb kontinuirano bilježi povećanje udjela odvojeno sakupljenog otpada, a ujedno se ostvaruju i zacrtani ciljevi omogućavanja bolje i praktične infrastrukture namijenjene većem odvajanju otpada.

U odnosu na referentnu 2022. godinu, odnosno, prije novog modela, prema zadnjem godišnjem izvještaju (2024. godina) zabilježen je porast udjela odvojeno sakupljenog otpada za 60 posto, dok je istovremeno udio miješanog komunalnog otpada smanjen za gotovo četvrtinu (23 posto). Uvođenjem ZG vrećica uvedena je zakonska obveza primjene modela “onečišćivač plaća”. Time smo omogućili da građani odvajanjem otpada mogu smanjiti trošak koji plaćaju za javnu uslugu, jer većim odvajanjem, imaju manju potrebu za kupnjom ZG vrećica – napominju u Holdingu.