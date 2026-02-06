VIDEO 'Trump je pisao Plenkoviću, a ne Milanoviću jer zna tko vodi državu'

Gradske vlasti pokazale su nepoznavanje političke kulture, nedoraslost i nezrelost u izazovnoj situaciji. Doček je prošao fantastično, mladi ljudi su se radovali i govoriti o nekim pravnim aspektima nema smisla. Gradske vlasti stavile su svjetonazor i ideologiju u prvi plan, ispred naroda. Andrej Plenković i Vlada preuzeli su odgovornost i izbjegli nacionalnu sramotu. Zagreb je glavni grad svih Hrvata i Andrej Plenković je spriječio institucionalno i političko nasilje nad građanima jer je spriječio da se onemogući skup svima koji su htjeli doći do hrvatskih rukometaša. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman za Večernji TV. Kazao je kako ga je jako rastužilo kada je vidio s čime se gradske vlasti bave i da je osobno bio na trgu i vidio oduševljene ljude.

– Gradske vlasti pokazuju prijezir prema hrvatskim građanima. Zagreb nisu samo zgrade, zidine, ulice. To su ljudi, a došlo je 70 tisuća ljudi. Tko može u demokratskim društvima spriječiti javno okupljanje koje je pozitivno – dodao je Grlić Radman. Na pitanje kako gleda na komentare da HDZ od dočeka želi politički profitirati, kaže kako uvijek treba gledati tko što kaže. Sam događaj nazvao je prekretnicom, sudbonosnim trenutkom. – U grčkoj mitologiji imate boga trenutka Kairosa. On simbolizira sudbonosni ključni trenutak koji morate iskoristiti. Ovo je bio taj trenutak, trenutak kad se razotkriju svi. Ovdje je zapravo zaštićen hrvatski identitet – kazao je Grlić Radman. Kazao je i kako su mu se javljali ljudi iz Austrije, Njemačke... Govorili su da autobusima dolaze na doček, zahvaljivali se te je uvjeren da bi, kada bi se napravilo istraživanje, ono sigurno pokazalo da većina građana pozdravlja doček.

– Naravno, uvijek imate dežurnih kritičara. Ali kada vidite tko to kritizira, sve vam je jasno. Ovdje se 1991. godine stvarala hrvatska država i Zagreb je slobodan grad svih Hrvata. I sada u ovom trenutku jedna gospođa iz gradske vlasti govori da je to smrt demokracije. To je nevjerojatno i znači da se morate uklopiti u ideološki i svjetonazorski obrazac gradskih vlasti i da gradske vlasti mogu dominirati nad nacionalnim interesima Republike Hrvatske. Pa hrvatska Vlada odgovorna je za cijelo državno područje i teritorij Hrvatske jer gradovi nisu feud – kazao je ministar te dodao kako se gradske vlasti moraju fokusirati na funkcioniranje grada koji nije u zavidnom stanju.

Na pitanje kako komentira činjenicu da Thompson godinama ne može nastupati ni u Austriji odakle su, kako je rekao, ljudi autobusima dolazili na doček, ali i na činjenicu da u Švedskoj na prvenstvu domaćini nisu htjeli ni pustiti pjesmu "Ako ne znaš sve je bilo", Grlić Radman je kazao kako je izbor pjesama bila stvar rukometnog saveza i rukometne federacije. – Svaka rukometna reprezentacija je mogla izabrati svoju pjesmu, ali onu koja koja nije nacionalna – kazao je i dodao kako je bilo važno ispoštovati želju hrvatskih rukometaša i da im se to omogućilo kao što im se isto omogućilo i prošle godine, ali i da doček nije koncert.

Na pitanje može li Thompson biti dobar izbor za doček nacionalne reprezentacije s obzirom na to da je očito da dijeli ljude, rekao je da se treba vratiti u prošlost kada je Thompson branio svoje selo i svoju domovinu i u godine kada smo svi pjevali budnice i pjesme koje su nas ohrabrivale. – Lako je sada nakon trideset i pet godina govoriti i analizirati. U Zagreb dolaze i razni pjevači iz nekih trećih zemalja, na negodovanje građana Zagreba pa i šire. Kad pogledate što se tu sve pjeva, bez reakcija, dolazimo u poziciju da sumnjamo u kriterije koje imaju gradske vlasti. Marko Perković Thompson simbolizira hrvatski nacionalni identitet. On je branitelj i ne vidim ništa sporno u njegovim pjesmama koje su uglavnom ljubavne. Meni je nedostajala pjesma "Stari moj", koju jako volim – kazao je Grlić Radman.

Komentirao je i aktualnu političku situaciju, informaciju da je na jednoj od zadnjih sjednica vodstva HDZ-a Plenković kazao kako lijevi savez SDP i Možemo nije bezopasan i da je vrijeme na zbijanje redova. Na sjednicama, kazao je, uvijek se razgovara o političkoj budućnosti i HDZ-u, ali i na okupljanju lidera EPP-a prošlog vikenda u Zagrebu potvrdila se ključna uloga HDZ-a. Za izjavu šefa SDP-a Siniše Hajdaš Dončića da Plenković nije napravio nijednu reformu, kazao je kako je istina upravo suprotna. Naveo je da je Hrvatska ušla u schengenski prostor, da smo uveli euro i da smo na putu za punopravno članstvo u OECD-u.

– Hajdaš Dončić bi rušio HDZ. To je nevjerojatno kako se taj gen rušenja provlači od tih lijevih stranaka još od prve polovice 19. stoljeća i Oktobarske revolucije i svih onih revolucija koje su samo išle na rušenje. Andrej Plenković stvara mostove, on poboljšava standard hrvatskih građana – kazao je Grlić Radman. Za činjenicu da ljevica po svim istraživanjima ima bolji rejting od HDZ-a kazao je da tim rezultatima ne vjeruje, ali da vjeruje u mudrost i razboritost hrvatskih građana jer oni znaju tko pridonosi njihovu standardu i njihovu boljem životu. Na pitanje misli li da će se predsjednik države Zoran Milanović pokušati ponovno uključiti na iduće parlamentarne izbore, rekao je da je on već uključen i da je dokaz za to i njegovo priopćenje oko Thompsona u kojem kaže da je doček protuustavan i protupravan, a ne poziva se, kazao je, na neki zakon ili uredbu.

Komentirao je i ponašanje aktualne vlasti u Beogradu i kako se ono uklapa u priču o bržem širenju EU, a što je bila jedna od tema prošlog vikenda na okupljanju lidera EPP-a u Zagrebu. Kazao je da Srbija nije predvodnik reformi i da od 2021. godine nije otvorila nijedno poglavlje, a kamoli da je koje zatvorila. Smatra da vanjska politika Srbije nije u skladu sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, a polarizacija i kompletni odnosi u regiji ne pridonose dobrosusjedskim odnosima.

– Mi želimo Srbiji i njenim građanima svako dobro, da imaju vlast koju oni žele. Želimo im i ostvarenje europske perspektive, ali uz rješavanje ne samo bilateralnih pitanja nego i pitanja koja su univerzalne civilizacijske naravi. I dalje nema odgovora gdje je 1740 nestalih, nema odgovora na kompenzaciju štete braniteljima, civilima, logorašima koji su bili nepravedno odvođeni i mučeni, mnogi i ubijeni u logorima. Nemate odgovora na povrat arhivske građe. Da ne govorim da još uvijek Srbija nije ništa učinila u procesuiranju ratnih zločina,. S druge strane imate rehabilitaciju četničkog pokreta i Draže Mihailovića koji je bio suradnik i nacista i fašista. Mi ne možemo zaboraviti u našem kulturnom sjećanju i pamćenju sve zločine koje su četnici učinili na prostoru Hrvatske ili Bosne i Hercegovine – kazao je.

Poručio je i da je optimist po pitanju Bosne i Hercegovine te je kazao da se Hrvatska snažno zalaže i svugdje ističe da, ako želimo institucionalno funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, da onda trebamo uvažiti činjenicu da će to biti moguće samo ako su sva tri naroda jednakopravna i mogu birati svoje političke predstavnike. Nada se da će se do izbora krajem godine promijeniti Izborni zakon. Komentirao je izjavu njemačkog premijera da Europa mora imati aktivnu ulogu. – U ovoj situaciji velikih izazova važno je jačanje strateške autonomije Europe koja će stvoriti otpornost prema ugrozama od trećih zemalja i koja će biti neovisna i vojno i obrambeno, a koja će, naravno, graditi i jačati svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. To su dva stupa. Ne treba izgubiti iz vida činjenicu koliko su Sjedinjene Američke Države tu važne. Znači jačati transatlantsko savezništvo – kazao je.

Za odbijanje Hrvatske da uđe u Trumpov Odbor za mir kazao je da je Hrvatska nije to odbila i da je premijer u Davosu pohvalio svaki napor koji ide u smjeru stvaranja mirnog rješenja na Bliskom istoku i šire, ali i da u ovom trenutku i u ovom obliku se mi ne možemo pridružiti. Na pitanje postoji li opcija da se to promijeni, kazao je da na europskom kontinentu dijelimo vrijednosti s EU i da žele djelovati unisono. Za sada je 26 zemalja izvan tog Odbora i treba promišljati kako će to, kazao je, ići dalje i koje će biti daljnje mogućnosti. Bilo je pitanje političke kulture da se premijer po tom pitanju čuje i s predsjednikom države, dodao je, a na upit zašto se Milanovića nije konzultiralo isto tako i oko nekih drugih pitanja, poput sudjelovanja u Koaliciji voljnih ili kako glasati o Gazi u UN-u, rekao je da ga se nije ni sada pitalo za mišljenje jer Vlada po članku Ustava 110. vodi vanjsku politiku.

– Ovdje je predsjednik Vlade išao informirati predsjednika države o stajalištu hrvatske Vlade, odnosno Hrvatske demokratske zajednice, odnosno njenih koalicijskih partnera. Ovo nije bilo traženje mišljenja – kazao je Grlić Radman te dodao kako je Plenković dobio pismo od Trumpa, a ne Milanović jer Trump zna tko vodi državu. Dodao je i da mu je žao što je predsjednik države davao izjave kakve je davao i da je očito htio napraviti medijski performans i da je djelovao destruktivno kako bi umanjio kredibilnost premijera.

– Zašto je bilo potrebno zatvarati vrata ili onemogućiti bilo kakav razgovor? Pogotovo kada je on uvijek govorio da se treba konzultirati. Zašto je informirao javnost o pokušaju da predsjednik Vlade razgovara s njim prije nego što se to dogodilo. On je zapravo upropastio mogućnosti dogovora oko nekih drugih eventualnih pitanja – kazao je Grlić Radman.

Na pitanje znači li to da neće biti ništa od imenovanja diplomata i nema li i predsjednik države po Ustavu ulogu u kreiranju vanjske politike, ministar je kazao da nema rotacija diplomata bez potpisa predsjednika države. – Predsjednik države ima tu jednu komociju davati potpis pa je svejedno hoće li to biti ili neće – kazao je. Dodao je da je Ministarstvo vanjskih poslova kao profesionalna služba napravila iskaz interesa na koji su se javili profesionalni diplomati i lista diplomata predstavljena je predsjednikovu pregovaračkom timu. Nakon što su rekli, kazao je, da je lista sjajna, stigao je popis od 22 osobe koje nisu ni u kakvoj vezi sa službom vanjskih poslova. A u Ministarstvu vanjskih poslova drže se, kazao je, struke. Drži i da nema potrebe za sjednicom Vijeća za nacionalnu sigurnost. Vlada čini sve da jača obrambene kapacitete, a Hrvatska je, kazao je, sigurna zemlja.