Nižu se reakcije na prizore iz Milijunaša, mnogi to ne primjećuju: 'Produkcija im daje bedževe da to prekriju'

VL
Autor
Vecernji.hr
06.02.2026.
u 10:30

Vjerna gledateljica uočila je zanimljiv detalj na odjeći natjecatelja, a drugi joj je korisnik Reddita objasnio o čemu je točno riječ

Popularni HTV-ovi kvizovi "Tko želi biti milijunaš" i "Potjera" već dugi niz godina privlače veliku pažnju gledatelja, koji u udobnosti svog doma, uz natjecatelje u studiju na malim ekranima, testiraju svoje znanje. Osim što su oba kviza često povod za burne rasprave na društvenim mrežama i raznim forumima, gledatelji nerijetko primijete i razne neobične detalje. Tako je jedna gledateljica uočila zanimljivost. Na Redditu je podijelila svoje zapažanje: "Gledamo upravo Milijunaša i Potjeru, i primijetili smo jedan detalj, natjecatelj u Milijunašu (Đuro) i jedan u Potjeri (ne sjećam se imena) nose isti bedž. Na njemu je prikazana slika gitarista u crno-bijeloj tehnici. Je li neka obljetnica ili nešto? Zna li netko o čemu se radi?"

Kao i obično, ubrzo je stigao odgovor iz online zajednice na Redditu. "Radi se o tome da je produkcija prisiljena prekriti bilo kakav logo brendova na odjeći natjecatelja, pa koriste slučajne bedževe. Vjerojatno je riječ o identičnim bedževima koje su naručili u većem broju, pa je slučajno došlo do toga da su isti korišteni u oba kviza", objasnio je jedan korisnik.

Javila nam se voditeljica koja se spominje u mailovima Jeffrey Epsteina, evo što kaže
Zagreb: Snimanje emisije Tko želi biti milijunaš
1/22

I drugi su podijelili slična mišljenja. "To je standardna praksa, produkcija im daje takve bedževe kako bi prekrili logo brendova, što su lovci već spomenuli u nekoj epizodi Potjere", dodao je jedan komentator. "Vjerojatno natjecatelji i sami nastoje odabrati odjeću bez vidljivih logotipa, pa se takvi bedževi ne pojavljuju baš često", zaključio je drugi.

reddit HRT kvizovi kviz potjera tko želi biti milijunaš? showbiz

Komentara 7

Pogledaj Sve
PU
Purvinkir
11:09 06.02.2026.

Nije to samo na htv-u na svim televizijama je jednako...

FO
fofna
15:49 06.02.2026.

Milijunaša vodi glumac koji glumi voditelja.

ZV
zvonkac
12:07 06.02.2026.

Mene zanima otkud hrt-u novac za tolike nagrade u Potjeri i da li je moguće da lovac dogovori neku podjelu dobitka sa takmičarima.

