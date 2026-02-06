Nižu se reakcije na prizore iz Milijunaša, mnogi to ne primjećuju: 'Produkcija im daje bedževe da to prekriju'

Popularni HTV-ovi kvizovi "Tko želi biti milijunaš" i "Potjera" već dugi niz godina privlače veliku pažnju gledatelja, koji u udobnosti svog doma, uz natjecatelje u studiju na malim ekranima, testiraju svoje znanje. Osim što su oba kviza često povod za burne rasprave na društvenim mrežama i raznim forumima, gledatelji nerijetko primijete i razne neobične detalje. Tako je jedna gledateljica uočila zanimljivost. Na Redditu je podijelila svoje zapažanje: "Gledamo upravo Milijunaša i Potjeru, i primijetili smo jedan detalj, natjecatelj u Milijunašu (Đuro) i jedan u Potjeri (ne sjećam se imena) nose isti bedž. Na njemu je prikazana slika gitarista u crno-bijeloj tehnici. Je li neka obljetnica ili nešto? Zna li netko o čemu se radi?"

Kao i obično, ubrzo je stigao odgovor iz online zajednice na Redditu. "Radi se o tome da je produkcija prisiljena prekriti bilo kakav logo brendova na odjeći natjecatelja, pa koriste slučajne bedževe. Vjerojatno je riječ o identičnim bedževima koje su naručili u većem broju, pa je slučajno došlo do toga da su isti korišteni u oba kviza", objasnio je jedan korisnik.

I drugi su podijelili slična mišljenja. "To je standardna praksa, produkcija im daje takve bedževe kako bi prekrili logo brendova, što su lovci već spomenuli u nekoj epizodi Potjere", dodao je jedan komentator. "Vjerojatno natjecatelji i sami nastoje odabrati odjeću bez vidljivih logotipa, pa se takvi bedževi ne pojavljuju baš često", zaključio je drugi.