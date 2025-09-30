Zelenski poslao upozorenje: Ovo je prijetnja za sve, nuklearka Zaporižja sedmi je dan bez vanjskog napajanja

Nuklearna elektrana Zaporižja (ZNPP), najveća u Europi, već je sedmi dan bez vanjskog napajanja električnom energijom, što predstavlja najduži prekid napajanja od početka ruske okupacije u ožujku 2022. godine.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ituaciju je opisao kao "kritičnu" te naglasio da isključenje elektrane Zaporižja predstavlja „prijetnju za sve“, prenosi LaPresse.

„Već je sedmi dan u tijeku, a takav izvanredan slučaj nikada se prije nije dogodio u elektrani“, objasnio je. „Situacija je kritična. Zbog ruskog granatiranja, elektrana je isključena iz elektroenergetske mreže. Napaja se iz dizelskih generatora. Ni generatori ni sama elektrana nisu predviđeni za ovakav režim rada, niti su ikada radili ovako dugo u takvim uvjetima. Već imamo informacije da jedan od generatora ne radi ispravno“, dodao je.

❗️❗️A threat to absolutely everyone: a critical, emergency situation at the Zaporizhzhia NPP, - Zelensky.



Prema riječima Shauna Burnieja, stručnjaka za nuklearnu energiju iz Greenpeacea Ukrajina, ovakav dugotrajni gubitak struje ozbiljno ugrožava sigurnost elektrane. "Ovo je najduži gubitak napajanja dosad i ne postoji nikakvo opravdanje zašto ruski inženjeri još nisu popravili oštećenu dalekovodnu liniju. To se mora odmah riješiti", poručio je Burnie, prenosi Kyiv Independent.

Prema standardima uvedenima nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011., europske nuklearne elektrane moraju moći izdržati prekid napajanja do 72 sata. Premašivanje tog vremenskog okvira do sada nije bilo praktično testirano.

Do prekida je došlo 23. rujna, kada su ruske snage navodno granatirale dalekovod koji je povezivao elektranu s ukrajinskom mrežom. U 17 sati po lokalnom vremenu srušena je i posljednja aktivna linija koja je osiguravala struju elektrani.

ZNPP se od tada oslanja na rezervne dizelske generatore, koji omogućuju minimalno funkcioniranje ključnih sigurnosnih sustava. Ukrajinski Energoatom upozorava da su ti generatori namijenjeni isključivo za hitne slučajeve i ne mogu dugoročno osiguravati rad elektrane. Ako bi došlo do njihovog kvara, sustavi za nadzor i sigurnost mogli bi otkazati.

"Situacija je izuzetno rizična ne samo za Ukrajinu, već i za cijelu Europu", poručuju iz Energoatoma.

Burnie upozorava kako pravi cilj Rusije možda nije samo uništenje infrastrukture, već pokušaj da ponovno priključe elektranu na mrežu teritorija pod svojom kontrolom i pokrenu barem jedan reaktor. "To bi bila najopasnija operacija dosad, a Rusija pokušava uvući i IAEA-u u tu priču kako bi legitimirala svoj čin krađe", upozorava Burnie.

Ukrajinski zamjenik ministra vanjskih poslova Andrii Sybiha ističe da bi rusko ponovno priključenje elektrane predstavljalo najveći rizik do sada. U objavi na platformi X optužio je Moskvu da pokušava iskoristiti Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) kako bi opravdala prisvajanje ZNPP-a.

IAEA ima svoju promatračku misiju u elektrani još od rujna 2022., no pristup inspektorima često je ograničen od strane ruskih vlasti. Unatoč tome, glavni direktor Rafael Grossi posjetio je 26. rujna Moskvu povodom "Svjetskog tjedna nuklearne energije", gdje je sudjelovao na događajima koje je organizirao Rosatom – ruska državna nuklearna agencija.

Organizacije Truth Hounds i Greenpeace Ukrajina objavile su 24. rujna izvješće koje Rosatom optužuje za sudjelovanje u ratnim zločinima, uključujući mučenje i nezakonito zatvaranje zaposlenika ZNPP-a. Time se, smatraju, povećava rizik od moguće nuklearne katastrofe.

Burnie poziva Grossija da Rusiji jasno poruči: "Nijedan reaktor se ne smije ponovno pokrenuti dok god traje ilegalna okupacija. Nuklearka mora biti demilitarizirana i vraćena pod nadzor Ukrajine."

Kijev i dalje traži povlačenje ruskih trupa iz elektrane i formiranje demilitarizirane zone – prijedlog koji Moskva redovito odbacuje.