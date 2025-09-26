Naši Portali
SZIJJARTO BEZ DLAKE NA JEZIKU

Mađarski ministar u novom napadu: 'Zelenski gubi razum. Sada mu se priviđaju čudovišta'

Sarajevo: Zajednička konferencija za medije ministara vanjskih poslova BiH i Mađarske
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
26.09.2025.
u 18:28

Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je u petak rekao da Volodimir Zelenski "počinje gubiti razum" nakon što je ukrajinski predsjednik rekao da izviđačke bespilotne letjelice koje su narušile ukrajinski zračni prostor vjerojatno pripadaju Mađarskoj."Predsjednik Volodimir Zelenskij počinje gubiti razum od svoje protumađarske nastrojenosti", napisao je Szijjarto na društvenoj mreži Facebook. "Sada mu se priviđaju čudovišta". Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarska je članica Europske unije i NATO-a, dvije organizacije koje podržavaju Kijev u ratu protiv Rusije, no odnosi između Kijeva i Budimpešte su često bili napeti. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., brojne velike ukrajinske tvrtke, posebno one na istoku i jugu zemlje, premjestile su se u zapadnu Ukrajinu i druge sigurnije dijelove. Mađarski premijer Viktor Orban je skeptičan glede zapadne vojne pomoći za Ukrajinu i za razliku od ostalih članica NATO-a i Europske unije održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ključne riječi
dronovi Ukrajina Volodimir Zelenski Mađarska Peter Szijjarto

