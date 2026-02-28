IDF objavio fotografije eliminiranih iranskih dužnosnika: 'Svijet je sada bolje mjesto'

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u "početnom valu" napada neutralizirale obrambeno vodstvo iranskog režima. Među eliminiranim dužnosnicima, prema IDF-u, su savjetnik za sigurnosna pitanja Ali Shamkhani, zapovjednik Korpusa čuvara islamske revolucije Mohammad Pakpour i ministar obrane Aziz Nasirzadeh. Objavljene su fotografije i profili dužnosnika iz riječi "Svijet je bolje mjesto bez njih", ali se ne spominje vrhovni vođa Ali Khamenei za kojeg su visoki izraelski dužnosnici tvrdili da je mrtav. Kasnije je to potvrdio i Iran objavom na njegovom X profilu.

IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:



Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.



The world… pic.twitter.com/4oOj2Y7DMt — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Prema izraelskim medijima njegovo je tijelo navodno pronađeno među ruševinama palače. Iranski medij Iran International također je izvijestio o njegovoj smrti. Iranski izvori su dugo, nakon što je Izrael tvrdio da je mrtav, demantirali tvrdnje uz navode da on djeluje na terenu i da je cijelo vrijeme na sigurnoj lokaciji. "Mogu vas uvjeriti da je vođa revolucije nepokolebljiv i da čvrsto zapovijeda na terenu", rekao je izvor blizak Khameneijevom uredu. Dodao je i da "neprijatelj pribjegava mentalnom ratovanju".