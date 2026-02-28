Naši Portali
'POČETNI VAL'

IDF objavio fotografije eliminiranih iranskih dužnosnika: 'Svijet je sada bolje mjesto'

Foto: IDF
Autor
Lorena Posavec
28.02.2026.
u 23:04

Iranski izvori su dugo nakon što je Izrael tvrdio da je Ali Khamenei mrtav, demantirali tvrdnje

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u "početnom valu" napada neutralizirale obrambeno vodstvo iranskog režima. Među eliminiranim dužnosnicima, prema IDF-u, su savjetnik za sigurnosna pitanja Ali Shamkhani, zapovjednik Korpusa čuvara islamske revolucije Mohammad Pakpour i ministar obrane Aziz Nasirzadeh. Objavljene su fotografije i profili dužnosnika iz riječi "Svijet je bolje mjesto bez njih", ali se ne spominje vrhovni vođa Ali Khamenei za kojeg su visoki izraelski dužnosnici tvrdili da je mrtav. Kasnije je to potvrdio i Iran objavom na njegovom X profilu.

Prema izraelskim medijima njegovo je tijelo navodno pronađeno među ruševinama palače. Iranski medij Iran International također je izvijestio o njegovoj smrti. Iranski izvori su dugo, nakon što je Izrael tvrdio da je mrtav, demantirali tvrdnje uz navode da on djeluje na terenu i da je cijelo vrijeme na sigurnoj lokaciji. "Mogu vas uvjeriti da je vođa revolucije nepokolebljiv i da čvrsto zapovijeda na terenu", rekao je izvor blizak Khameneijevom uredu. Dodao je i da "neprijatelj pribjegava mentalnom ratovanju".

Komentara 1

Pogledaj Sve
Behemot
Behemot
23:30 28.02.2026.

Jedan ružan distopijski svijet u kojem vladaju najgori ..

