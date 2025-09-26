Zelenski od Trumpa tražio rakete kojima bi mogli gađati Moskvu. Poznato i što mu je odgovorio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa isporuku raketa Tomahawk, što bi Ukrajini omogućilo da dosegne ciljeve duboko unutar Rusije, uključujući Moskvu. Zelenski je ovom molbom želio povećati pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina i natjerati ga na ulazak u mirovne pregovore, možda čak i bez potrebe da Ukrajina rakete zaista upotrijebi.

U intervjuu za "The Axios Show", Zelenski je priznao da je tražio dodatni sustav oružja od Trumpa, koji bi mogao stvoriti veći pritisak na Rusiju i potaknuti Putina na razgovore. Iako nije želio imenovati specifičan sustav tijekom razgovora s Barakom Ravidom, potvrdio je da je riječ o raketama Tomahawk - dugometnim, precizno vođenim raketama koje bi Ukrajini omogućile udariti duboko u Rusiju.

Ovaj zahtjev nije iznenadio, jer je Ukrajina tijekom prošle godine nekoliko puta tražila Tomahawke od SAD-a. Na popisu zahtjeva za oružje koji je Kijev predao SAD-u, Tomahawke su bile jedini sustav za koji Trump nije pristao dati NATO članicama na Ukrajinu, prema izvoru upoznatom s tim procesom. Prema informacijama, upravo su te rakete bile jedine koje Trump nije odobrio. Zelenski je u razgovoru s Axiosom objasnio da bi, iako Ukrajina ne bi nužno koristila Tomahawke, sama činjenica da Rusija zna da ih ima, bila dovoljna kako bi se povećao pritisak na Putina da sjedne za pregovarački stol.

Tomahawk rakete, koje proizvodi američka tvrtka RTX, imaju daleko veći doseg od bilo kojeg raketnog sustava koji je NATO dosad stavio na raspolaganje Ukrajini. S mogućnošću leta do 1.000 milja, Tomahawke imaju značajno veći doseg od američkih ATACMS raketa koje dosežu oko 190 milja. Također, Tomahawke su puno brže i snažnije od ukrajinskih dronova, koji već mogu doseći duboko u Rusiju, ali se suočavaju s problemom sofisticirane protuzračne obrane koja otežava probijanje ciljeva.

Zelenski je također istaknuo da bi Ukrajina mogla koristiti rakete Tomahawk u odgovoru na ruske napade, poput napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ukrajina bi, prema njegovim riječima, mogla koristiti istu taktiku odgovaranja "oko za oko" na napade na ključne energetske ili vojnu infrastrukturu, uključujući skladišta oružja i proizvodne lokacije.

Iako je Zelenski od Trumpa tražio isporuku raketa, SAD su, prema informacijama, zabrinute mogućnošću eskalacije sukoba. Pružanje raketa Tomahawk Rusiji bi omogućilo daljnji napredak u ratu, a može dovesti i do povećanja napetosti. Osim toga, američke zalihe Tomahawka su ograničene, a proces obnove tih raketa traje nekoliko mjeseci, što je dodatni izazov za SAD. Trump je, prema riječima Zelenskog, pristao "raditi na tome", no nije jasno koliko je američka administracija spremna odobriti isporuku ovih raketa Ukrajini, osobito s obzirom na potencijalne posljedice u smislu eskalacije sukoba.

Tijekom intervjua, Zelenski je izjavio da bi, ako ruski dužnosnici odbiju pregovore i nastave rat, trebali razmisliti o skloništima, jer će im "to sigurno trebati". Time je jasno dao do znanja da Ukrajina nije spremna stati, te da će nastaviti borbu, dok pritisak na Rusiju, uključujući prijetnje daljnjim napadima, samo rasti.

U međuvremenu, Ukrajina nastavlja razvijati vlastite sustave oružja, poput raketa Palianytsia i Flamingo, iako oni nemaju domet poput raketa Tomahawk. Zelenski i dalje traži najmoćnije oružje kako bi mogao odgovoriti na ruske napade i dodatno povećati pritisak na Moskvu da uđe u mirovne pregovore.