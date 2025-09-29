Naši Portali
RASTU NAPETOSTI

Orban rekao da Ukrajina 'nije suverena', a mađarski ministar tvrdi da Zelenski 'gubi razum'

REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
29.09.2025.
u 20:20

Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja

Mađarski premijer Viktor Orban je u ponedjeljak rekao da Ukrajina nije suverena država, odgovarajući na optužbe da su mađarski izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor u vrijeme dok rastu napetosti između Kijeva i Budimpešte. "Ukrajina nije u ratu protiv Mađarske, ona je u ratu protiv Rusije. Trebala bi voditi računa o dronovima na svojoj istočnoj granici", rekao je Orban na intervjuu u desničarskom podcastu popularnom među njegovim pristašama.

"Vjerujem svojim ministrima, ali zamislimo da je (dron) zaista letio nekoliko metara tamo, pa što? Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država. Mi financiramo Ukrajinu, zapad daje sredstva, oružje", kazao je mađarski premijer. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je odbacio tu optužbu, rekavši da Zelenski "gubi razum". Mađarska je u ponedjeljak najavila da će onemogućiti rad dvanaest ukrajinskih portala nakon sličnog poteza Kijeva, što predstavlja dodatan znak sve većih napetosti između dviju zemalja. Ukrajina je ranije ovog mjeseca na zahtjev sigurnosnih službi blokirala razne internetske stranice za koje se smatra da sadržavaju proruske stavove. Stranice su uključivale osam portala na mađarskom jeziku, od kojih je jedan bila provladina stranica origo.hu.

Ključne riječi
Ukrajina Mađarska Volodimir Zelenski Viktor Orban

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
20:29 29.09.2025.

Mađarska je gotova uzeli su kredit od Kine koji nikada neće vratiti a orban je postao kao i Vučić autokrata

CH
chemica
20:49 29.09.2025.

Vidjela žaba da konjina diže nogu pa bi i ona da se potkiva. Tako je i Orban vidio Trumpa pa zaključio da je histerično vrištanje i bulažnjenje formula uspjeha. Orbane, ali ti nisu Trump. Milijarder. Persona površnog, ali izuzetno efikasnog narcisoidno psihopatskog šarma kakvog intelektualno potkapacitirane široke narodne mase naprosto obožavaju. Ti si jednostavno nitko i ništa. Ti ne bi ni ovcu mogao zavesti. Kad čak i nekakav tamo Plenković s tobom obriše pod...

Avatar Kockasti
Kockasti
20:44 29.09.2025.

Sto je netocno? Ili netko vjeruje da je tzv uKrajna odista neovisna drzava?

