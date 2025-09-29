Naši Portali
NATO NA OPREZU

Zelenski: Ukrajina predlaže zajednički protuzračni štit s NATO saveznicima

Foto: Reuters
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
29.09.2025.
u 18:02

Rumunjska pak se namjerava udružiti s Ukrajinom radi proizvodnje dronova u sklopu novog mehanizma Europske unije za financiranje obrane, no zemlja će izgraditi višeslojan sustav protuzračne obrane tek za najmanje sedam godina, kazao je vladin izvor za Reuters u petak.

Ukrajina je predložila izgradnju zajedničkog protuzračnog štita sa svojim saveznicima radi zaštite od prijetnji iz Rusije, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak, nakon što je niz slučajeva narušavanja zračnog prostora izazvao uzbunu na istočnom krilu NATO-a. Čelnici NATO-a su rekli da Rusija upadima u zračni prostor Poljske i baltičkih zemalja ispituje spremnost i odlučnost saveza, a Kijev tvrdi da bi ukrajinsko iskustvo u nošenju sa zračnim prijetnjama bilo korisno.

"Ukrajina predlaže Poljskoj i svim našim partnerima da izgradimo zajednički, posve pouzdan štit protiv ruskih zračnih prijetnji", kazao je u obraćanju videovezom na sigurnosnom forumu u Varšavi (WSF). "Ovo je moguće. Ukrajina može parirati svim vrstama ruskih dronova i projektila, a budemo li djelovali zajedno u regiji, imat ćemo dovoljno oružja i proizvodnih kapaciteta".

Ukrajina je već najavila da će njeni vojnici i inženjeri obučavati svoje poljske kolege kada je riječ o borbi protiv bespilotnih letjelica. Rumunjska pak se namjerava udružiti s Ukrajinom radi proizvodnje dronova u sklopu novog mehanizma Europske unije za financiranje obrane, no zemlja će izgraditi višeslojan sustav protuzračne obrane tek za najmanje sedam godina, kazao je vladin izvor za Reuters u petak.

Rumunjski ministar obrane Ionut Mosteanu je na WSF-u kazao da su u ponedjeljak pronađene nove krhotine dronova  u istočnom rumunjskom okrugu Tulcea koji graniči s Ukrajinom. Njemački ministar obrane Boris Pistorius je na forumu rekao da "europska i ukrajinska obrambena industrija moraju surađivati bliže i učinkovitije". "Europska unija to mora podržati tako što će osigurati znatno fleksibilniji regulatorni okvir za obrambenu industriju u Europi".

Volodimir Zelenski Ukrajina

