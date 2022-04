Zelenski: Ovakve zločine nisu činili niti nacisti!; Amerikanci: Novi ruski cilj je grad na istoku Ukrajine

Danas je 41. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskii poručio je da bi broj civilnih žrtava mogao biti i mnogo veći od onog u Buči, i to u Borodjanki i drugim oslobođenim ukrajinskim gradovima. Upozorio je da će Rusija pokušati prikriti tragove nasilja te ponovio svoju zamolbu da se Ukrajini pošalje više oružja.

Tijek događanja:

7:55 - Ukrajinski mediji pišu kako je 79% izbjeglica spremno vratiti se u zemlju nakon što završi rad. Njih 10% ne namjerava se vratiti dok je 11% ljudi odbilo odgovoriti u anketi koja je provedena od 15. ožujka do 1. travnja u oblasti Zakarpatiji.

