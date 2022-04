Rusi o zločinima u Buči: 'Znamo tko je ovo naručio, oni su majstori provokacije'. Macron pozvao na nove sankcije

Danas je 40. dan ruske invazije na Ukrajinu. Nastavljene su borbe u pograničnim područjima na istoku Ukrajine. Sedam osoba je izgubilo život, a 34 su ranjene u ruskom napadu u nedjelju na stambenu četvrt u Harkivu, velikom gradu na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u video obraćanju emitiranom na dodjeli nagrada Grammy u Las Vegasu pozvao gledatelje da podrže Ukrajince "na bilo koji način".

Tijek događaja:

9:30 - Oko 2.481.000 ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku od početka rata, izvijestila je poljska granična straža. Međutim, broj prelaska granice znatno je pao posljednjih tjedana.

9:09 - Slični masakri kao što su oni koji su prijavljeni u gradu Buči, izvan Kijeva mogli bi biti "široko rasprostranjeni" u područjima koja drže ruske snage, kazao je vojni stručnjak Jack Watling, znanstveni suradnik za kopneno ratovanje u londonskom obrambenom think-tanku Royal United Services Institute za emisiju Today na BBC Radiju 4.

Ukrajina je optužila Rusiju za "namjerni masakr" u Buchi nakon što su novinari pronašli najmanje 20 tijela razbacanih po ulicama. Rusija ove tvrdnje naziva ratom "propagandom".

"Ovo nije jednokratno zvjerstvo. Ovako Rusi vode antipartizanski rat. Mislim da ćemo u područjima gdje su Rusi zauzeli teritorij otkriti značajan broj ovakvih djela. Namjera tih zločina bit će ista, a to je osveta stanovništvu za pokušaj otpora. Mislim da će to biti vrlo rašireno. Isto su radili u Afganistanu. Isto su radili u Čečeniji i u Drugom svjetskom ratu. Ovo je doktrina antipartizanskog ratovanja, koja se odnosi na kolektivno kažnjavanje", kazao je vojni stručnjak.

8:49 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da postoje "jasni tragovi" koji upućuju na ratne zločine u Ukrajini i čini se da je ruska vojska odgovorna. Rekao je da su potrebne nove sankcije kao odgovor na ono što se dogodilo u Buči.

Rekao je da će Francuska morati koordinirati s europskim saveznicima. "Odgovorni moraju platiti za ono što se dogodilo", rekao je.

8:15 - Rusija se nada da će se danas održati hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Naime tvrde da iza zahtjeva za pregovore stoji "provokacija ukrajinskih radikala u Buči".

Dmitrij Poljanski, zamjenik predstavnika SB UN-a Rusije, tvitao je u nedjelju: U svjetlu gnjusne provokacije ukrajinskih radikala u Buči, Rusija je zatražila sastanak Vijeća sigurnosti UN-a u ponedjeljak, 4.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova dodala je da će se na sastanku razgovarati o pokušajima Kijeva da prekine mirovne pregovore i eskalira nasilje "provokacijom" u Buči.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su snimke mrtvih civila u ukrajinskom gradu Buči"naručile" Sjedinjene Države kao dio zavjere da se okrivi Rusija.

“Tko su majstori provokacija? Naravno, Sjedinjene Države i NATO”, rekla je glasnogovornica ministarstva Maria Zakharova u intervjuu na državnoj televiziji kasno u nedjelju, prenosi Reuters.

Zakharova je rekla da je neposredna negodovanja Zapada zbog slika mrtvih civila ukazivala na to da je priča bila dio plana da se naruši ugled Rusije.

“U ovom slučaju, čini mi se da činjenica da su te izjave (o Rusiji) date u prvim minutama nakon što su se ti materijali pojavili ne ostavlja nikakvu sumnju tko je ‘naručio’ ovu priču.”

Zakharova nije ponudila nikakve dokaze koji bi potkrijepili ove tvrdnje.

8:10 - Ukrajinski ministar poljoprivrede rekao je u ponedjeljak da očekuje "prilično veliku žetvu" ove godine i da se nada da će Ukrajina moći izvoziti žito, ali je upozorio da bi nastavak rata značio više cijene za sve zemlje, prenosi Reuters.

7:45 - Slike koje dolaze iz Buče i drugih područja koja su napustile Putinove snage su užasavajuće. Vlada SAD-a predana je nastojanju da se za ovo preuzme odgovornost koristeći svaki raspoloživi alat. Ne možemo šutjeti, svijet mora znati što se dogodilo i svi moramo djelovati - poručilo je američko veleposlanstvo u Ukrajini na Twitteru.

The images coming out of Bucha and other areas abandoned by Putin’s forces are horrific. The U.S. government is committed to pursuing accountability using every tool available. We can not stand quiet, the world needs to know what happened, and we all must act.