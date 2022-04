Britanci objavili kartu: Ukrajinci oslobodili velika područja, potisnuli Ruse do granice s Bjelorusijom

Britansko ministarstvo obrane svakodnevno objavljuje karte stanja na ukrajinskom bojištu, a prema onoj koja je objavljena u ponedjeljak poslijepodne vidljive su velike promjene.

Naime, Ukrajinci su oslobodili velika područja sjeverno i sjeveroistočno od Kijeva te potisnuli ruske snage skroz prema granici s Bjelorusijom.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SzDIV1hkbz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P8gfgYGGLG