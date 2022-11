Zdravko Marić odgovarao na pitanja novinara: Otkrio je li pronašao novi posao

Bivši ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na panelu Hrvatskog društva ekonomista o energetskoj budućnosti u Opatiji, gdje su ga novinari uspjeli 'uhvatiti' za nekoliko pitanja.

Na pitanje je li pronašao novi posao, Marić je kazao kako nema još ''ništa posebno definirano''.

- Znate da postoje neka formalna i druga ograničenja. Poštujem zakone, poštujem sve ono što se odnosi na mene - kazao je te dodao kako ''ponuda ima'', prenosi N1.

S obzirom da je sam bio u Agrokoru te je bio ministar u vrijeme njihove krize, komentirao je i aktualnosti oko prodaje udjela Fortenove.

- Nemam nikakvih posebnih komentara. Pratim razvoj događaja, znam da će kolege predstavljati proračun na Vladi, na to sam isto malo orbatio pažnju, ali nemam posebne komentare na ove specifične teme - kratko je komentirao, a za arapskog investitora kazao kako ga ''ne poznaje''.

- Sigurno da obzirom da je takav kakav je možemo mu davati razne epitete. Važno je da kompanija funkcionira jer to je i dalje najveća kompanija u Hrvatskoj - dodao je.

Osvrnuo se i na porez na ekstraprofit.

- Ne znam detalje prijedloga poreza na ekstraprofit. Mogu reći, kad je bio tema porez na nekretnine, on je izglasan u Saboru, ali se išlo onda korak unatrag. Mislim da smo tada otvorili dobru, kvalitetnu raspravu, općenito o poreznom sustavu i kroz sve krugove porezne reforme puno toga naučili, kako i na koji način pravednije raspodjeljivati porezni teret. U vremenima krize se onda svako malo vratimo na to. Ovo danas što imamo, izazovi prije sve engergetskog sektora, inflacije, ali ne treba zanemariti ni na tržište nekretnina u Hrvatskoj, globalne gospodarske izazove… Sve to treba uzeti u obzir - komentirao je.

Za aferu u Ini je kazao kako prepostavlja da će doći do promjene upravljanja.

- Vjerujem da je na temelju ovih iskustva common sense da se nešto treba promijeniti - zaključio je bivši ministar.

