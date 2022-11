Milanović: Za mene je bitno da Fortenova nastavi raditi

Predsjednik Zoran Milanović boravio je danas na Interliberu gdje je komentirao situaciju u Fortenovi. "Bio bih sretan da su to preuzeli mirovinski fondovi, ali oni isto moraju voditi računa o nekim kriterijima, ali o tome odlučuju samo oni", izjavio je Milanović.

Komentirao je i premijera Plenkovića.

"On voli prijetiti bezveze i u prazno. Prozivati SOA-u, kao ona bi trebala znati što se događa. To je neodgovorno kad imaš toliku moći i odgovornosti u rukama, imao sam je i ja, ali ne bi mi palo na pamet da kažem odite pitat SOA-u. SOA nije KGB, nije ni CIA. To je sigurnosna agencija koji štiti ustavni poredak koja štiti Hrvatsku od raznih stvarnih ili potencijalnih neprijatelja. Ali to vam Plenković mora objasniti, što je mislio pod tim", kazao je Milanović.

"Neće oni morati ništa objasniti, osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a. Ta vrsta odgovornosti je nešto drugo, ali nisu. Oni odgovaraju svojim vlasnicima, strogo su regulirani, ali ovakve odluke donose samostalno. Oni su pristali na to da u Podravci u kojoj su većinski vlasnik, nije Vlada, Vlada ima 25+1 dionicu, postoji to zahvaljujući meni i mojoj Vladi, mi smo dokapitalizirali Podravku. tako da država zadrži zlatnu dionicu. Fondovi su pristali imenovati na čelo uprave osobu, koju nikada ne bi, da nije tražio Plenković. Slično je bilo i s mojim kandidatom Mršićem koji je bio dobar predsjednik Uprave. Tu se s fondovima da razgovarati, ali zadnja je njihova, međutim, pozivati ih na odgovornost zašto nešto nisu kupili to je već nova etapa autokracije. Ja ne znam kako on misli iskamčit to priznanje od fondova", rekao je Milanović. .

Predsjednik je rekao da ne zna ništa o arapskom investitoru. “Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije", dodao je.

"Za mene je bitno da Fortenova nastavi raditi", rekao je.

Kako Fortenova može poslovati normalno ako uopće nismo sigurno je li kupovina uspjela, pitali su Milanovića novinari.

"Da ste me zaposlili za konzultanta i dali milijun dolara, ja bih vam odgovorio na to pitanje. Ovako radim za čavle tako da ne znam. Nemam ja tu pamet. Ne znam, kako da ja to znam", odgovorio je predsjednik.

"Tamo nađete uz malo veza čovjeka koji ima milijarde dolara. Ima još igrača u Fortenovi. Dolaziš u Hrvatsku. Neće nikoga impresionirati što imaš pola milijarde dolara", kazao je.

Osvrnuo se i na Majke Srebrenice koje su ga prozvale na Twitteru.

"Imat ću u BiH simboličku prisutnost, da ne moram tripati te vrste bezobraznih uvreda. Hrvatska je bila okupator u BiH? Već 20 i više godina dolaze vojnici, časnici i dočasnici vojske BiH na školovanje u Hrvatsku. Dolaze u redovima, 600 njih, plus minus. Prošli su škole hrvatske vojske. Provjerite da se vaša vojska školuje u Hrvatskoj čija vojska ne smije prismrditi BiH makar simbolički. Imaju li ti ljudi dvije vijuge u glavi. Te srebreničke majke su 2015. godine na poziv tadašnje predsjednik došle u Knin", rekao je Milanović.

"Ja sad trebam paziti što bi rekao da ne ispadnem negator genocida. Ja nisam negator genocida", rekao je Milanović.

Na pitanje hoće li otići na sjednicu Antikorupcijskog vijeća o Ini, Milanović je rekao: "Ja ne moram na to otići, ali ja bih volio dobiti bar neke konture razloga i smislenosti moga svjedočenja tamo, osim da se netko zabavlja. Imam ja vremena, imam ga više nego premijer, znam, bio sam premijer, ali što bih ja tamo trebao reći, tko je ubio Kennedyja, tko je držao ljestve? Upravo zato postoji predsjednički imunitet zato da vas ne može svatko u svakom trenutku vuči za, da prostite, za nešto. Ne znam, očekujem da mi se pristupi na drukčiji način, a ne da to doznajem iz medija. Shvatio sam da je to došlo od herojskog Zekanovića, a Grmoja je prihvatio jer će mu u protivnom reći da me štiti. Grmoji je najlakše reći pozvat ćemo predsjednika. Pozvao bi i Tuđmana da može. Stvar je u tome da ja nemam tamo što reći. Očekujem vrlo jasno. poštujem Sabor, ali da mi kažeš zanima me to i to, čime se oni uopće bave".

Novinari su konstatirali da bi ga Zekanović možda pitao nešto o klubu u Slovenskoj.

"Ja sam čuo da je on pedofil. Ali to sam samo čuo. Kako može biti utuživo da sam čuo? Ja kažem, to je glupost. Ja sam siguran da on nije pedofil. Ali gledajte, sad sam to rekao, on nije pedofil, ljudi kažu da izgleda kao pedofil, ali ja tvrdim da nije. Ali čaršija priča, ljudi svakakve gluposti pričaju. Po čemu je to utuživo? To je utuživo kao genocid u Srebrenici. To se zove demokracija. Želiš klevetati, onda se moraš suočiti s time da si odrasla osoba, da su u sobi odrasle osobe i da ja branim tvoje pravo i tvrdim da nisi pedofil. Da jesi imao bih razumijevanja, ali nisi i branit ću te do posljednje kapi sline u ustima", rekao je Milanović.

