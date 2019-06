Zbogom Theresa May! Tko preuzima vrući krumpir Brexit

Britanska premijerka Theresa May jučer je pisala formalno pismo ostavke na mjesto šefice Konzervativne stranke, što otvara utrku za novog predsjednika stranke koji će potom, očekuje se krajem srpnja, useliti kao novi premijer u Downing Street 10. Do tada, May ostaje premijerka u odlasku.

Prekosutra kandidature

Financial Times piše da je May željela otići s najavom oko 10 milijardi funti vrijednih programa ulaganja u obrazovni sustav i druge domaće prioritete kojima se jednostavno nije imala vremena posvetiti zbog opsjednutosti Brexitom. No, tu njezinu namjeru blokira ministar financija koji želi sačuvati financijske zalihe u proračunu za slučaj da se Brexit, koji je dosad dvaput odgađan i trenutno je zacrtan da se ima dogoditi do kraja listopada, ipak dogodi u kaotičnim okolnostima.

U ponedjeljak će formalno biti istaknute kandidature, no zasad ih je već najavljeno 11, što ove izbore za šefa ili šeficu Konzervativne stranke čini kandidatski najbrojnijim u stranačkoj povijesti. Procedura je takva da konzervativni zastupnici u parlamentu, njih 313, najprije glasaju koja dva kandidata idu dalje, a potom se ta dva imena stavljaju pred čitavo članstvo, oko 160 tisuća ljudi, koji odlučuju o novom šefu stranke.

Boris Johnson zasad ima podršku 42 zastupnika, Michael Gove 28, Jeremy Hunt 26, Dominic Raab 22, Sajid Javid 16, Matt Hancock 12, Mark Harper 6, Esther McVey 5, Rory Steward 5, Andrea Leadsom 2, a kandidat Sam Gyiamah nula. Još 138 zastupnika tek se treba izjasniti koga podržavaju.

I Johnson i neki drugi od vodećih kandidata iznose ideje o nanovom pregovaranju već ispregovaranog sporazuma o povlačenju iz EU, unatoč tome što iz ostatka EU dolazi vrlo čvrst signal da nema novih pregovora. Podsjetimo, premijerka May bila je prisiljena na povlačenje jer zastupnici njezine stranke nisu željeli podržati sporazum o povlačenju koji je ispregovarala s EU.

Farage želi pregovarati

Nigel Farage, osnivač stranke Brexit Party koja je pobijedila na izborima za Europski parlament, ali prekjučer na izvanrednim izborima u jednoj izbornoj jedinici u istočnoj Engleskoj nije uspjela ući u parlament u Westminsteru, jučer je od premijerke May odvažno zatražio da bude uključen u vladin pregovarački tim s EU o Brexitu i budućim odnosima.