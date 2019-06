Dan D porazio je Hitlera i odredio sudbinu civilizacije

Veterani iskrcavanja na Normandiju, ali i lideri zemalja saveznica koje su sudjelovale u ovoj operaciji okupili su se jučer u engleskom Portsmouthu na grandioznom obilježavanju 75. obljetnice najveće pomorske invazije u povijesti, Dana D, operacije kojom je počelo oslobađanje Francuske koju je četiri godine ranije okupirala nacistička Njemačka.

Svjedočenja heroja

Na tisuće ljudi okupilo se u ovom gradu na jugu Engleske kako bi pozdravili rijetke žive veterane koji su mahom u desetoj deceniji života. Nekoliko desetina sudionika bitke otprije 75 godina, koja je počela baš na današnji dan 6. lipnja 1944., izišlo je na pozornicu kako bi podijelilo svoja sjećanja s okupljenima.

Pogledajte galeriju fotografija iskrcavanja u Normandiji

– Bio sam prestrašen, mislim da smo svi bili. Nismo to pokazivali u tome trenutku, ali to je svima bilo potpuno jasno. Ovo je iskrcavanje bila prekretnica u mom životu, ono me je potpuno promijenilo. I ono što nikada ne zaboravljamo, to su poginuli drugovi. Jer svi smo mi bili zajedno u ovome. Nikada ne zaboravljamo – poručio je devedeset devetogodišnji John Jenkins iz Portsmoutha koji je u trenutku iskrcavanja bio narednik pri kraljevskim inženjercima britanske vojske. Kako je većina veterana prilično slabog zdravlja, te nisu osobno mogli prisustvovati proslavi, na pozornici u Portsmouthu emitirane su njihove videoporuke.

– Rekli su nam, to je to, dijeleći nam bojevo streljivo. Tek sam tada shvatio kako doista idemo u akciju. Bilo je toliko prilika da poginem, i tek sada kad sve gledam s ove udaljenosti, nije mi jasno kako sam ostao živ – poručio je u videoporuci kanadski veteran Bob Roberts.

Iskrcavanje na Normandiju bila je jedna od prekretnica Drugog svjetskog rata. Kraljica Elizabeta II. koja je sa svjetskim liderima nazočila proslavi ustvrdila je kako je sudbina svijeta ovisila o ovoj operaciji.

– Herojstvo, hrabrost i spremnost na žrtvu onih koji su poginuli nikada neće biti zaboravljeni. S poniznošću, i u ime cijele nacije mogu samo reći - hvala vam – ustvrdila je kraljica.

Zbog velikog broja svjetskih lidera koji su prisustvovali obljetnici, a među kojima su pored kraljice i britanske premijerke May bili i američki predsjednik Trump, francuski predsjednik Macron, njemačka kancelarka Merkel, cijeli je Portsmouth bio gotovo pod opsadnim stanjem. Kilometri ograde presijecali su grad, a kretanje je bilo otežano.

Prije same komemoracije predstavnici 16 država koji su sudjelovali na proslavi obilježavanja obljetnice usvojili su izjavu u kojoj su se obvezali kako će raditi na očuvanju demokracije, tolerancije i vladavine zakona. Izjava ujedno prepoznaje i žrtve svih stradalih u Drugom svjetskom ratu, te odaje počast preživjelim veteranima. Tekst izjave zajednički su usvojile Australija, Belgija, Kanada, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Slovačka, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija.

Putin nije pozvan

Organizatori su bili u strahu od mogućih prosvjeda protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, no veći ekscesi ipak nisu zabilježeni. Trump je na pozornici tijekom komemoracije pročitao molitvu koju je američki predsjednik Roosevelt izrekao 6. lipnja 1944., na dan iskrcavanja na Normandiju.

Među svjetskim liderima koji su prisustvovali obilježavanju Dana D nije bio ruski predsjednik Putin, što je izazvalo podijeljenu reakciju na to je li i njega trebalo zvati na obljetnicu ili ne. Naime, Rusija, odnosno tadašnji SSSR nije sudjelovao u samoj invaziji na Normandiju, no s druge strane upravo su na području SSSR-a bile blokirane velike nacističke postrojbe, te je SSSR zemlja koja je podnijela najviše ljudskih gubitaka tijekom Drugog svjetskog rata.

Proslava 75. obljetnice iskrcavanja na Normandiju završena je putovanjem za veterane do Francuske, ovaj put ne na bojnom, već na luksuznom brodu.