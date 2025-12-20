Zbog maloljetnika s pirotehnikom, roditeljima kazna do 390 eura i prijava socijalnom radniku

Nakon nedavnog slučaja u Poreču gdje je policija zatekla čak troje maloljetnika kako koriste pirotehniku, sličan se slučaj ponovio u Benkovcu gdje su policajci zatekli maloljetnika u posjedu dva pirotehnička sredstva iz kategorije P1 te jedne petarde kategorije F2, da bi istoga dana zatekli i dijete koje je uporabilo pirotehničko sredstvo kategorije P1. Uz prisutnost roditelja, kao u istarskom slučaju, maloljetniku su oduzeta pirotehnička sredstva, a po Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, protiv maloljetnika od kojeg su oduzeta pirotehnička sredstva kao i roditelja djeteta koje je uporabilo pirotehničko sredstvo, policija ja pokrenula prekršajne postupke te će dostaviti obavijesti nadležnom Zavodu za socijalni rad. U Zadru je, pak nakon ispaljenog pirotehničkog sredstva, policija u blizini događaja zatekla 18-godišnjaka od kojeg je oduzeto 96 komada pirotehničkih sredstava koje spadaju u kategoriju F2. – Nakon prekršajne obrade, uz novčanu kaznu od 660 eura 18-godišnjaku je izdan prekršajni nalog zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja – istakli su iz PU Zadarske. Postupanjem policije diljem Hrvatske nastoje se ove godine prevenirati ozbiljne posljedice koje na zdravlje svih, posebno maloljetnika, može ostaviti nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima. Nadležni podsjećaju da je djeci do 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava, te da, u slučaju da se dijete zatekne u prekršaju odgovornost snosi roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik djeteta mlađeg od 14 godina. Kazne za roditelje iznose od 130 do 390 eura, a i prijavu socijalnim radnicima treba ozbiljno shvatiti.

Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripada kategoriji niskog rizika i zanemarive buke. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika, smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Važno je naglasiti da je prodaja petardi i redenika kategorija F2 i F3 zabranjena građanima za osobne potrebe. Ostala pirotehnička sredstva iz tih kategorija, poput raketa, baterija i vatrometnih kutija, mogu se prodavati osobama starijima od 18 godina isključivo u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, i to u ovlaštenim prodavaonicama. Novčane kazne za fizičke osobe za nepoštivanje zakona u toj kategoriji, koja se odnosi i na nabavljanje i posjedovanje petardi i drugih pirotehničkih sredstava iznose od 660 do 1990 eura. – Napominjemo da su petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe zabranjeni od 2021. godine – istakli su iz zadarske policije te naglasili pravila prodaje pirotehnike. – Građanima je dopuštena kupnja isključivo dozvoljene pirotehnike, i to u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, isključivo u specijaliziranim prodavaonicama. Prodaja i kupnja pirotehničkih sredstava putem interneta strogo je zabranjena – zaključili su.

Ima i ozlijeđenih



Zakoni postoje, no mnogi smatraju da smo preblagi, da su zakoni u drugim zemljama i stroži, a sve su glasniji pojedinci koji se zalažu za potpunu zabranu korištenja pirotehnike. Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja jedan je od njih. On smatra i da smo, promicanjem atmosfere ratnog stanja kao zabave, stvorili stanje koje potiče sve veću potražnju za pirotehnikom do koje se onda dolazi i ilegalnim kanalima. Za njega je rješenje potpuna zabrana zbog zaštite zdravlja ljudi i životinja. Na problem upozoravaju svi, od policije do liječnika. Već je do sada, iako korištenje pirotehnike još nije ni zakonski dopušteno, u samo dva tjedna na hitne prijeme zbog posljedica nestručnog rukovanja stiglo već petero djece mlađe od 14 godina, a liječnici otkrivaju da je najmanje troje djece tijekom prošle godine završilo s trajnim posljedicama, te su zbog igre s petardama ostali trajni invalidi. Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana policija će, najavili su, provoditi pojačane aktivnosti radi očuvanja povoljnog stanja javne sigurnosti, a posebnu će pozornost usmjeriti na područja oko vjerskih objekata te na javne prostore na kojima se očekuje veće okupljanje građana. – Pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari, čije nestručno i neodgovorno korištenje može dovesti do teških ozljeda i ozbiljnih posljedica po život – ponavljaju iz MUP-a.