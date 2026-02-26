Kremlj priprema monstruozno oružje? Zovu ga 'Orešnikov sin', a mogao bi nositi osam bojevih glava

Vojni analitičar Viktor Baranets, bivši pukovnik koji je ujedno i vojni analitičar za novine Komsomolskaya Pravda tvrdi da Kremlj radi na novom oružju. Nazvao ga je 'Orešnikovim sinom' osmišljenim kako bi zastrašio i zapadne sile i Kijev. Prema njegovim riječima, stručnjaci navodno ispituju dizajn s većim korisnim teretom, poboljšanom tehnologijom goriva i drugačijim sustavima navođenja. "Doista razvijamo i testiramo projektil koji će biti snažniji od Orešnika. Imat će poboljšane parametre prinosa bojeve glave", kazao je. Baranets je naznačio da bi poboljšani sustav potencijalno mogao nositi osam bojevih glava umjesto šest, s mogućnošću probijanja utvrđenih ciljeva do dubine od otprilike 30 metara. Rusko Ministarstvo obrane još nije službeno potvrdilo da se trenutno radi na novom sustavu koji nadmašuje Orešnik, prenosi Daily Star.

Russia Unveils Plans for More Potent “Son of Oreshnik” Missile



The Daily Star has reported that Russia is developing an “unstoppable” missile that could reach London in eight minutes and destroy targets up to 100 ft underground.



The Daily Star report quotes Viktor Baranets, a… pic.twitter.com/EUGLxuib4m — Vijainder K Thakur (@vkthakur) February 25, 2026

Orešnik, raketa je srednjeg dometa (500–5.500 km) koja može doseći brzinu do 10 Macha, što je čini gotovo nemogućom za presretanje. Rusija je prvi put testirala konvencionalnu verziju ove rakete u studenom 2024., pogodivši tvornicu u Ukrajini. Prema Putinu, višestruke bojeve glave Orešnika čine ga razornim i u konvencionalnom napadu, usporedivim s nuklearnim oružjem. Bjelorusko Ministarstvo obrane navodi da sustav ima domet do 5.000 kilometara, dok ruski mediji tvrde da raketa može stići do zračne baze u Poljskoj za 11 minuta, a do sjedišta NATO-a u Bruxellesu za 17 minuta. Posebno zabrinjavajuće je činjenica da se ne može unaprijed utvrditi nosi li raketa nuklearnu ili konvencionalnu bojnu glavu, što povećava stratešku neizvjesnost. Rusija je 2019. napustila sporazum iz sovjetskog doba koji je zabranjivao rakete srednjeg dometa, omogućivši razvoj i raspoređivanje sustava poput Orešnika. Putin je također upozorio da bi Rusija mogla upotrijebiti Orešnik protiv zapadnih saveznika Ukrajine ako Kijev nastavi napade unutar Rusije uz pomoć zapadnog oružja dugog dometa.

Rusija trenutačno raspolaže samo s tri do četiri primjerka Orešnika, no već ove godine namjerava pokrenuti serijsku proizvodnju i dosegnuti tempo od najmanje pet raketa godišnje, otkrila je Ukrajinska služba za vanjsku obavještajnu djelatnost (SZR). U intervjuu za Ukrinform Oleh Luhovski, prvi zamjenik šefa SZR-a, izjavio je da rusko Ministarstvo obrane planira značajno ubrzati proizvodnju. "Znamo da namjeravaju pokrenuti serijsku proizvodnju Orešnika 2026. i steći kapacitet za pet ili više projektila godišnje", rekao je Luhovski. Prema ukrajinskim obavještajnim procjenama, Orešnik ima ograničenu vojnu vrijednost i služi prvenstveno kao geopolitički alat za zastrašivanje europskih saveznika Ukrajine. Luhovski je naglasio da je sustav izgrađen na zastarjelim sovjetskim tehnologijama Moskovskog instituta za toplinsku tehnologiju, da zahtijeva stalnu tehničku podršku te da se suočava s brojnim kvarovima. 'Borbeni performansi su sumnjivi, a raketa trenutno nije pouzdana u operativnom smislu“, dodao je.