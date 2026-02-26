Bio je slijep i nije govorio engleski: Granična policija ostavila ga kilometrima od kuće, preminuo je

Nurul Amin Shah Alam, izbjeglica koji je bio gotovo slijep i nije dobro govorio engleski, pronađen je mrtav pet dana nakon što su ga američki granični agenti ostavili u kafiću u gradu Buffalu, što je izazvalo ogorčenje javnosti i pokretanje službene istrage, javlja UNILAD.

Kako je potvrdila policija Buffala, Shah Alam nestao je 19. veljače, nakon što je pušten iz zatvora Erie County. Umjesto da bude vraćen na adresu ili predan obitelji, agenti američke Carinske i granične službe ostavili su ga u kafiću koji su procijenili kao sigurnu lokaciju. Njegovo tijelo pronađeno je pet dana kasnije, oko 20.30 sati, na udaljenosti od približno 7 kilometara od tog mjesta.

Policija je objavila da istražuje sve okolnosti koje su dovele do njegove smrti. ‘Detektivi odjela za ubojstva istražuju okolnosti i vremenski slijed događaja koji su prethodili njegovoj smrti, nakon što je pušten iz pritvora’, stoji u priopćenju Policijske uprave Buffala.

Slučaj je izazvao snažne reakcije, osobito zbog zdravstvenog stanja preminulog. Gradonačelnik Buffala Sean Ryan otvoreno je kritizirao postupanje saveznih službi. ‘Ranjiv čovjek, gotovo slijep i nesposoban govoriti engleski, ostavljen je sam tijekom hladne zimske noći, bez ikakvog poznatog pokušaja da ga se smjesti na sigurno mjesto. Ta odluka američke Carinske i granične službe bila je neprofesionalna i nehumana’, rekao je Ryan. Dodao je i kako nadležne službe moraju snositi odgovornost. ‘Carinska i granična služba mora odgovoriti zašto i kako se to dogodilo’, poručio je.

Prema nalazu mrtvozornika okruga Erie, uzrok smrti bio je povezan sa zdravstvenim problemima, a isključena je sumnja na ubojstvo ili smrt zbog izloženosti hladnoći, izjavio je glasnogovornik grada Buffala Nick Beiling. Njegov sin Mohamad Faisal otkrio je kako je Shah Alam priveden nakon što je tijekom šetnje slučajno ušao na privatni posjed, pri čemu je koristio držač zavjese kao pomoć pri hodanju.

Kada su ga zaustavili agenti, nije razumio njihove naredbe. ‘Nitko nije rekao meni, mojoj obitelji ni odvjetniku gdje je moj otac ostavljen’, rekao je Faisal za Reuters. Američka Carinska i granična služba u svom je priopćenju navela kako je Shah Alam ušao u SAD 24. prosinca 2024. kao izbjeglica te da nije bio podložan deportaciji. ‘Agenti granične službe ponudili su mu prijevoz, što je on prihvatio, do kafića koji je procijenjen kao topla i sigurna lokacija u blizini njegove posljednje poznate adrese, umjesto da bude pušten izravno iz postaje granične policije’, naveli su. Dodali su i kako ‘nije pokazivao znakove uznemirenosti, poteškoća s kretanjem niti invaliditeta koji bi zahtijevao posebnu pomoć’.