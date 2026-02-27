VIDEO Eksplozije u Kabulu: Napetosti između Afganistana i Pakistana ponovno eskalirale, ubijena dva vojnika

Napetosti između Pakistana i Afganistana ponovno su eskalirale nakon što su afganistanski talibani pokrenuli opsežnu vojnu operaciju duž zajedničke granice, pri čemu su poginula najmanje dvojica pakistanskih vojnika, a trojica su ranjena, objavile su pakistanske vlasti. Pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar izjavio je da su pakistanske snage uzvratile na, kako je naveo, ‘ničim izazvanu paljbu’ koja je otvorena kasno u četvrtak navečer.

S druge strane, talibani tvrde da su tijekom operacije nanijeli znatne gubitke pakistanskoj vojsci. Glasnogovornik talibanske vojske Mawlawi Wahidullah Mohammadi rekao je da je ‘odmazdna operacija’ započela oko 20 sati po lokalnom vremenu. Drugi glasnogovornik, onaj glavni kod talibana Zabihullah Mujahid ustvrdio je da je ubijen ‘velik broj’ pakistanskih vojnika te da su neki zarobljeni, kao i da je zauzeto 15 vojnih položaja. Te je tvrdnje pakistanska strana odbacila, javlja BBC.

Glasnogovornik pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, Mosharraf Zaidi, poručio je da su navodi o gubicima neutemeljeni te naglasio da će svaka agresija dobiti ‘trenutačan i učinkovit’ odgovor. Pakistansko Ministarstvo informiranja priopćilo je da su talibani ‘pogrešno procijenili situaciju i otvorili ničim izazvanu paljbu na više lokacija’ u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. ‘Rani izvještaji potvrđuju velike gubitke na afganistanskoj strani, uz uništenje više položaja i vojne opreme’, navodi se u priopćenju.

Talibani, međutim, tvrde da je njihova operacija pokrenuta kao odgovor na ranije pakistanske napade. Mujahid je naveo da su ‘kao odgovor na ponovljena kršenja granice i pobunjeničke aktivnosti pakistanskih vojnih krugova pokrenute opsežne preventivne operacije protiv centara pakistanske vojske i vojnih objekata’. Kabul je ranije upozorio da će odgovoriti ‘u odgovarajuće vrijeme’ na pakistanske zračne udare izvedene tijekom noći na nedjelju.

Islamabad tvrdi da je tada ciljao sedam militantnih kampova i skrovišta, povezanih s nedavnim samoubilačkim napadima u Pakistanu. Afganistanske vlasti, međutim, navode da su pogođeni civilni objekti, uključujući kuće i vjersku školu, te da su među poginulima bile žene i djeca.

Stanovnici pograničnih područja izvijestili su o snažnim eksplozijama i intenzivnoj razmjeni vatre, a vlasti su naredile evakuaciju pojedinih područja, uključujući okolinu pograničnog grada Torkhama. Zbog sukoba je zatvoren granični prijelaz, a obustavljeno je i vraćanje deportiranih afganistanskih državljana. Do najnovijih sukoba dolazi unatoč krhkom primirju koje su dvije zemlje dogovorile u listopadu nakon ranijih smrtonosnih incidenata. Pakistan i Afganistan dijele planinsku granicu dugu oko 2.574 kilometra, koja je već godinama poprište čestih sukoba i međusobnih optužbi.