Njemački obrtnici u problemima: Moglo bi nestati čak 60.000 radnih mjesta

Njemački obrtnički sektor iza sebe ima iznimno zahtjevnu godinu, a ni razdoblje pred njim ne donosi značajnije olakšanje. Kako prenosi Njemačka novinska agencija (dpa), obrtnici za ovu godinu predviđaju tek minimalan rast, uz istodobni gubitak desetaka tisuća radnih mjesta, javlja Fenix magazin.

Središnja udruga njemačkih obrtnika (ZDH) prvotno je procjenjivala da će sektor prošle godine ostvariti rast od oko jedan posto, no ta su očekivanja naknadno korigirana. Prema najnovijim procjenama, rezultat se sveo na stagnaciju, odnosno tek neznatan pomak naviše. Ni 2026. godina, prema trenutačnim prognozama, neće donijeti značajniji oporavak. ZDH predviđa povećanje prometa od približno jedan posto, ali istodobno upozorava da bi oko 60.000 radnih mjesta moglo nestati, ponajprije zbog odlaska velikog broja zaposlenih u mirovinu.

Glavni tajnik ZDH-a Holger Schwannecke istaknuo je, uoči Međunarodnog sajma obrta u Münchenu, kako stanje nije jednako u svim granama. Dok pojedini sektori, poput građevinske tehnologije, energetske učinkovitosti i projekata prilagodbe klimatskim promjenama, bilježe kontinuirani rast, drugi se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama.

Posebno su pogođene djelatnosti s visokom potrošnjom energije, među kojima se izdvajaju građevinarstvo i ugostiteljstvo. One su, kako navodi, pod snažnim pritiskom zbog visokih troškova energenata, ali i sporih administrativnih procedura, osobito kada je riječ o izdavanju dozvola.

Gotovo 300 dana nakon dolaska vlade Friedricha Merza na vlast, među obrtnicima prevladavaju podijeljena mišljenja. Dio njih pozdravlja mjere poput povoljnijih uvjeta za otpis investicija, poreznih olakšica i najavljene modernizacijske reforme.

No istodobno, velik broj obrtnika ističe kako konkretne koristi od tih poteza još uvijek nisu vidljive u svakodnevnom poslovanju. Kao najveće probleme navode opterećenje birokracijom, visoke poreze, rast socijalnih davanja te visoke cijene energije. Osim toga, ističu kako brojne najavljene reforme još nisu provedene, dok obećana 'reformska jesen' nije donijela očekivane promjene, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo u sektoru.