Zbog 'krađe turista' potukli se iznajmljivači brodica: Ne'š mi uzeti goste!

U lučici u samom središtu grada Hvara eskalirale su napetosti između iznajmljivača brodica, odnosno onih koji se bave transferom turista. Svjedoči tome i snimka tučnjave koju su objavila 24sata, a koja se dogodila u utorak oko 12:30.

- Mlađi muškarac 'ukrao' je goste ovom krupnijem gospodinu sa snimke ponudivši im 200 kuna jeftiniji transfer. Prvo su se posvađali, a onda su proradile i šake. Turisti, ali i svi mi domaći, bili smo u šoku - pojasnio je situaciju autor snimke.

Na snimci se može vidjeti kako nakon kraćeg prepiranja, krupniji muškarac govori mlađemu "'Ne'š mi uzeti goste!", nakon čega ga gura u gumenjak. Mlađi muškarac vratio se i uzvratio udarcima.

Drugi sukob, na kojoj se vidi kako muškarac leti u more, izbio je iz istog razloga kao i prvi.

- Turisti su došli tražeći vlasnika brodice s kojim su se dogovorili za transfer. Dočekao ih je drugi skiper i predstavio se kao taj kojeg oni traže. U principu, oteo mu je mušterije. Potom je došao muškarac čiji su to zapravo bili gosti i nakon svađe gurnuo ovog drugog u more. To je bilo u subotu popodne, oko 17 sati - dodao je svjedok.

Policija nije intervenirala niti u jednom od ovih slučajeva pa nema službenih informacija.

