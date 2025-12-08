Naši Portali
DOGOVOR S MACRONOM

Potpisan ugovor: Hrvatska od Francuske kupuje haubice Caesar i poboljšava Rafale

Velika Gorica: Na Zrakoplovnim danima predstavljena eskadrila od svih 12 Rafalea
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
08.12.2025.
u 21:23

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države -Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.

Hrvatska i Francuska potpisale su u ponedjeljak u Parizu ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar i pismo namjere o poboljšanju sposobnosti borbenih zrakoplova Rafale. Dokumenti su potpisani u nazočnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u službenom posjetu Francuskoj.

Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Caesar MK2 155 mm za 328 milijuna eura koji će se financirati kroz instrument EU-a SAFE. Dvanaest Rafalea, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviju razinu F4. Vrijednost tog ulaganja zasad nije poznata. Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države -Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.

Uz haubice, nabavlja se 90-ak različitih vozila, od oklopnih vozila, teretno terenskih vozila, lakih terenskih vozila, specijalnih terenskih vozila veze, specijalnih terenskih vozila za izvlačenje, motriteljskih i opto-elektroničkih instrumenata, prijenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva te ostale opreme. Dokumenti su potpisani u okviru Akcijskog plana za razdoblje 2026.-2028. za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

Ključne riječi
Andrej Plenković Hrvatska vojska Francuska oružje

Komentara 6

HA
Hary3
22:35 08.12.2025.

Super.

Avatar Zgubider..
Zgubider..
22:46 08.12.2025.

"...Potpisan ugovor: Hrvatska od Francuske kupuje haubice Caesar i poboljšava Rafale..."___Znači Rafali, bez da su uopće počeli s nadzorom zračnog prostora RH, idu već na remont. Ovo može samo HDZ! U pravu je bio Francek s onom njegovom o "guskama u magli". Samo, što se danas vidi, nije on mislio na SDP i ljevicu, već na svoje birače HDZa…

AL
AP_LaPapa
22:00 08.12.2025.

Investicije za naoružanje i za demografsku obnovu trebale bi zamijeniti iznose. Kad bi bilo pameti. Ali pošto je nema ostat će ovako. Četiri milijarde za naoružanje a 20x manje za demografsku obnovu. Tuđoj debeloj guski mažu vrat dok se rađa možda posljednja generacija Hrvata. AP, gadiš mi se.

