Broj oboljelih Hrvata skočio u tjedan dana, iz HZJZ-a upozoravaju: 'Cijepljenje je i dalje prenisko'

Gripa je ove godine stigla ranije nego što je uobičajeno, a prema podacima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dosad je prijavljeno više od 3700 oboljelih. Trećina slučajeva zabilježena je samo u zadnjem tjednu studenoga, što pokazuje da se epidemija ubrzava.

Epidemiolozi poručuju kako raniji početak ne znači nužno i težu sezonu gripe, no trajanje epidemije zasad se ne može predvidjeti. Stručnjaci ponavljaju poziv na cijepljenje, koje u Hrvatskoj ponovno nije na zadovoljavajućoj razini. Prema podacima HZJZ-a, cijepljeno je oko 315 tisuća građana putem državne nabave, dok broj onih koji su kupili cjepivo u ljekarni nije poznat.

- Cijepljenje je i dalje prenisko. Kod starijih ljudi i kroničnih bolesnika trebalo bi doseći barem 75 posto procijepljenosti - rekla je za 24sata dr. Dijana Mayer iz HZJZ-a, dodajući kako bi bilo dobro da se cijepe i građani koji ne spadaju u rizične skupine.

Najviše oboljelih trenutačno je na jugu Hrvatske. Prednjači Splitsko-dalmatinska županija, potom Dubrovačko-neretvanska i Šibensko-kninska, dok su Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija u posljednjem tjednu ostale bez prijavljenih slučajeva. Najviše obolijevaju djeca. HZJZ napominje da se brojke odnose samo na prijavljene slučajeve, dok je stvarni broj oboljelih veći jer se mnogi liječe kod kuće i ne javljaju liječniku.

Što se tiče COVID-a, 24sata navodi da je HZJZ u istom tjednu zabilježio 263 nova slučaja i jedan smrtni ishod iz tjedna ranije. Kao i kod gripe, stvarni broj zaraženih je viši jer se većina više ne testira i ne traži liječničku pomoć.