Anušić: Opremamo sve tri grane Hrvatske vojske, ulaganja u veliku modernizaciju dosegnut će oko 4 milijarde eura

U prisutnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Francuske Republike Emmanuela Macrona u Elizejskoj palači, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić i francuska ministrica oružanih snaga i veterana Catherine Vautrin potpisali su danas, 8. prosinca 2025., Ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i Pismo namjere o dodatnom opremanju 12 aviona Rafale sa standarda Rafale F3-R na dodatne sposobnosti standarda Rafale F4.

Ministar Anušić i glavni izvršni direktor tvrtke KNDS Nicolas Million u Satoryju su potpisali ugovor o nabavi dodatnog paketa opreme za samohodne haubice Caesar MK2. Ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2, osnovnog i dodatnog paketa, ukupno je vrijedan 328.089.223 eura, isporuka je predviđena do 2030. godine. Riječ je o važnim projektima modernizacije i opremanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, nakon Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na redu je Hrvatska kopnena vojska, a uskoro slijedi i opremanje Hrvatske ratne mornarice.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je: "Posebno smo zadovoljni ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane. Današnji sastanci koji su vezani za provedbu zajma koji je Hrvatska uzela iz instrumenta Europske unije Safe - zajam u iznosu od ukupno milijardu i 700 milijuna eura - dio tih sredstava bit će uložen i u kupnju samohodnih haubica Caesar za potrebe opremanja Hrvatske vojske."

Premijer Plenković izrazio je zadovoljstvo uspješnom realizacijom kupovine 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale i poručio: "Nova namjera da se Rafalei dodatno opreme i dižu na razinu najsuvremenijih aviona koje koristi Francusko ratno zrakoplovstvo bit će dodatni korak u jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske i zahvaljujući njima Hrvatska ima najjače ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke, kada je riječ o našem dijelu Europe."

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je: "Nakon opremanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 12 borbenih aviona Rafale, nastavljamo modernizaciju Oružanih snaga opremanjem Hrvatske kopnene vojske. Danas smo potpisali ugovore o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i dodatne opreme kojima opremamo topničko-raketne postrojbe. U idućoj godini donijet će se i konkretne odluke o nabavi korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Time ćemo obuhvatiti sve tri grane Hrvatske vojske u koju će Vlada RH i Ministarstvo obrane od opremanja Rafaleima do aktualnih velikih nabava i skorašnjih odluka o opremanju HRM-a, kada se sve zbroji, uložiti oko četiri milijarde eura."

"U povijesnoj modernizaciji naše vojske vodimo računa da su u poslove opremanja Hrvatske vojske uključene i hrvatske obrambene tvrtke jer time osnažujemo domaću industriju, povećavamo hrvatske obrambene kapacitete te time podižemo i razinu nacionalne sigurnosti", poručio je ministar obrane Anušić. Zajednička nabava samohodnih haubica 155 mm Caesar 6x6 MK2 (NG) provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja provodi ugovaranje, ne samo za Oružane snage Francuske Republike, već i u ime i za potrebe drugih zainteresiranih država (Hrvatska, Estonija, Slovenija, Bugarska i Portugal).

Osnovni paket obuhvaća 18 samohodnih haubica Caesar 6x6 MK2 zajedno s njima direktno povezanim sustavima, podsustavima, opremom, softverom i uslugama. Dodatni paket opreme, čiji je glavni dobavljač francuska tvrtka KNDS, uključuje sredstva za motrenje i akviziciju ciljeva, sustav upravljanja vatrom te 90-ak vozila veze (oklopna, teretno-terenska vozila za prijevoz borbenih kompleta streljiva i druga terenska motorna vozila) te drugu opremu.

Nabava sustava Caesar MK2 na kotačima predstavlja nastavak modernizacije topničko-raketnih postrojbi Hrvatske kopnene vojske suvremenim oružnim sustavima kalibra 155 mm koji udovoljavaju zahtjevima moderne bojišnice i NATO ciljevima sposobnosti.

Haubice Caesar 6x6 Mk II odlikuju se mobilnošću, brzom pripremom za djelovanje i visokom preciznošću, a proizvodi ih tvrtka KNDS France. Sustav je poznat po pouzdanosti i sigurnosti tijekom vatrenih misija, visokoj preciznosti, a neke od glavnih taktičko tehničkih značajki su: autonomija veća od 600 km, priprema za provedbu vatrene zadaće manja od 45 sekundi, ispaljivanje 6 projektila u minuti i domet do 55 km te balistička i protuminska zaštita kabine.

Planirano je opremanje cjelokupne samohodne haubičke bojne prema načelu „Total Package Approach“ u cilju dostizanja pune operativne sposobnosti. U cilju povećanja borbenih sposobnosti aviona Rafale F3-R, potpisano je Pismo namjere o dodatnom opremanju 12 aviona Rafale sa standarda Rafale F3-R na dodatne sposobnosti standarda Rafale F4.

Ovom nadogradnjom dodatno će se povećati trenutne borbene sposobnosti aviona Rafale F3-R koje posjeduje Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Nadogradnja će unaprijediti vatrenu moć, poboljšati senzore za prikupljanje i obradu podataka te povećati razinu samozaštite i preživljavanja aviona Rafale u uvjetima suvremenog zračnog ratovanja.