Ukrajina ni na bojišnici više nema karata za pregovore, odnosno ispadaju joj jedna po jedna. Iako je general Oleksandr Sirski, zapovjednik ukrajinske vojske, dao objektivnu procjenu kako bitka za Pokrovsk nije gotova te da njegove snage i dalje kontroliraju sjeverni dio grada, malo je toga čime se još može pohvaliti.

– Predaja teritorija ne dolazi u obzir, to bi za Ukrajinu značilo nepravedan mir – rekao je Sirski u nedavnom istupu te ustvrdio da nema vlasti koja bi pristala na takav uvjet.

Međutim, na terenu se vijesti smjenjuju priličnom brzinom tako da je teško dobiti za svaku od njih i neovisnu potvrdu. Često citirani Institut za istraživanje rata u izvješću o ratnim operacijama za 7. prosinca ističe kako su ruske snage intenzivirale kampanju narušavanja logističkih pravaca za Volčansk, Kupjansk i Veliki Burluk. Ali dometnuli su i kako je primjetno da na tom području, riječ je o Harkivskoj oblasti, ruske snage nisu ni približno ostvarile uspjehe kao kod Pokrovsk, vrlo vjerojatno zato što nemaju kapaciteta za vođenje operacije na više pravaca istodobno. No, Rusi ipak tvrde kako su nakon višemjesečnih borbi zauzeli Volčansk. Sada Rusi tvrde da traju borbe za sela južno od tog grada. Tvrde kako su zauzeli i Kučerovku.

Međutim, u tom je području pod udarom i brana hidroelektrane Pečenjež kod Starog Saltova te je navodno i oštećena nakon višestrukih napada. Rusi tvrde i kako bilježe napredak u smjeru Krasnog Limana, grada koji su bili napustili prije dvije godine zajedno s Kupjanskom. I oni tvrde kako su borbe za Liman iznimno teške.

Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pojačale su napore u smjeru Krasnog Limana, ali ruske su snage zadržale inicijativu, prema riječima ruskog vojnog stručnjaka Andreja Maročka. Napomenuo je da su se aktivne borbene operacije nastavile duž zapadnih granica Luganske oblasti, pri čemu su ruske snage učvrstile su svoje položaje i napredovale kako kod Vovčanska u Harkovskojte Bezimjanoja i Klinovoja u Donjeckoj oblasti.

Pogotovo je teško u gradu koji nije bio toliko u vijestima u posljednje vrijeme, a to je Seversk. Prema izvješćima Rusa, oni napreduju kroz stambene četvrti u sjeveroistočnom dijelu grada te se kreću prema centru. Slično je i sa znatno većom Konstantinovkom, prema riječima Denisa Pušilina, šefa “Donecke narodne republike”. Nakon naselja Bezimjansko i Klinovoje, ruske snage sada se približavaju Konstantinovki iz još jednog smjera, rekao je čelnik Pušilin. Prema Pušilinu, žestoke borbe se nastavljaju u jugoistočnim predgrađima Konstantinovke. Osim toga, prema njegovim riječima, borbe se nastavljaju i za Seversk. Ruske snage napreduju prema Zakotnoju i Platonovki kako bi potisnule neprijatelja sa suprotne obale rijeke Severski Donjec.

U Zaporiškoj oblasti borbe se vode za Gulaipolje i Dobropolje, no bitno veća opasnost je prilično lako napredovanje Rusa kroz Dnjipropetrovsku oblast gdje sada već ima procjena da je zapravo pravi cilj ruske vojske izbijanje na Dnjepar i zauzimanje samog grada Dnjipra. Međutim, riječ je o gradu od oko milijun ljudi, a činjenica je da ruske snage nisu osvojile nijedan grad ni izdaleka veličine Dnjipra, a sada se nalaze tek na nekih 180 km od tog središta Dnjipropetrovske oblasti, koji je i četvrti ukrajinski grad po veličini.