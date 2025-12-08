Naši Portali
NOVI RATNI UDAR

Tajland ponovno bombardirao Kambodžu

Danijel Prerad
08.12.2025.
u 21:39

Dvije su zemlje već vodile petodnevni sukob u srpnju, prije nego što su pristale na prekid vatre, i to pod pritiskom Trumpove vlade. Obje države sada tvrde da ne žele nasilje

Tajlandska vojska pokrenula je zračne napade duž sporne granice s Kambodžom dok su jugoistočnoazijski susjedi razmjenjivali krivnju za sukobe u kojima je, prema nepotpunim podacima, do ponedjeljka popodne poginuo jedan tajlandski vojnik i četiri kambodžanska civila. Tajlandske zračne snage kažu da su zračni napadi koje su izveli u ponedjeljak ujutro bili usmjereni samo na vojne objekte u Kambodži te da je izbjegavanje ozljeda civila bio “najviši prioritet”. U izjavi u ponedjeljak, glasnogovornik tajlandske vojske rekao je da je Tajland rasporedio zrakoplove kako bi “suzbio” kambodžanske napade nakon smrti tajlandskog vojnika u pokrajini Ubon Ratchathani.

Kupnja