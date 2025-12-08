Tajland ponovno bombardirao Kambodžu

Tajlandska vojska pokrenula je zračne napade duž sporne granice s Kambodžom dok su jugoistočnoazijski susjedi razmjenjivali krivnju za sukobe u kojima je, prema nepotpunim podacima, do ponedjeljka popodne poginuo jedan tajlandski vojnik i četiri kambodžanska civila. Tajlandske zračne snage kažu da su zračni napadi koje su izveli u ponedjeljak ujutro bili usmjereni samo na vojne objekte u Kambodži te da je izbjegavanje ozljeda civila bio “najviši prioritet”. U izjavi u ponedjeljak, glasnogovornik tajlandske vojske rekao je da je Tajland rasporedio zrakoplove kako bi “suzbio” kambodžanske napade nakon smrti tajlandskog vojnika u pokrajini Ubon Ratchathani.