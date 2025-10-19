Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ČIJA JE GREŠKA?

Zbog jednog slova platio 380 eura: Tipfeler na benzinskoj postaji šokirao austrijskog odvjetnika

Nova Vlada RH razmišlja o uvo?enju vinjeta na autocestama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 07:26

"Zapisao sam broj tablice na papir, prodavačica ga je ponovila i rekla da je sve u redu i da je vinjeta aktivirana“, izjavio je Strimitzer za Kleine Zeitung. Nekoliko dana kasnije primio je dopis austrijske agencije Asfinag s kaznom od 120 eura zbog vožnje bez vinjete

Naizgled bezazlena pogreška na benzinskoj postaji pretvorila se u skupu lekciju za odvjetnika iz Graza. Dietmar Strimitzer kupio je digitalnu dnevnu vinjetu za 9,30 eura, no uskoro mu je poštom stigla kazna teška više od 380 eura. Razlog? Jedno pogrešno slovo u registarskoj oznaci. Zaposlenica benzinske postaje umjesto slova „N“ u sustav je unijela „P“, a odvjetnik, ne znajući za pogrešku, nastavio je vožnju autocestom, tehnički bez važeće vinjete, što je u Austriji prekršaj, piše Fenix.de.

"Zapisao sam broj tablice na papir, prodavačica ga je ponovila i rekla da je sve u redu i da je vinjeta aktivirana“, izjavio je Strimitzer za Kleine Zeitung. Nekoliko dana kasnije primio je dopis austrijske agencije Asfinag s kaznom od 120 eura zbog vožnje bez vinjete. Unatoč objašnjenju, Asfinag nije popustio – prema pravilima, kupac mora provjeriti i potpisati potvrdu o kupnji, a Strimitzerov potpis značio je da preuzima odgovornost. "Greška se dogodila kod djelatnice, koja je posrednica Asfinaga, a ne kod mene“, branio se odvjetnik – no bez uspjeha.

Na kraju je morao platiti 120 eura zamjenske cestarine i 260 eura sudskih troškova. Slične situacije, upozorava austrijski ÖAMTC, nisu rijetkost – vozači redovito dobivaju kazne zbog tipfelera pri kupnji digitalnih vinjeta. Asfinag, međutim, sve slučajeve tretira jednako, bez obzira radi li se o ljudskoj pogrešci ili pokušaju izbjegavanja plaćanja.
Ključne riječi
vinjeta Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"No Kings" nationwide protests
'NEMA KRALJEVA'

FOTO Policajci na konjima, a sedam milijuna prosvjednika s rekvizitima i transparentima, pogledajte prizore s ulica SAD-a

U velikim demonstracijama ili desecima manjih uz ceste, Amerikanci svih dobnih skupina okupili su se u festivalskoj atmosferi kako bi osudili ono što nazivaju "autoritarnim preuzimanjem vlasti" Donalda Trumpa i njegovih suradnika. „Oni uništavaju demokraciju“, osudio je Isaac Harder, srednjoškolac kojeg je AFP intervjuirao u glavnom gradu Washingtonu. „Ovo nije Amerika, ovo je fašizam“.

ŠTO JE PRESUDILO MOĆNOM SCARFACEU?

Od sina imigranata, do kralja čikaškog podzemlja kojeg s trona nije srušio metak u mafijaškom obračunu, nego potez pera poreznika

U listopadu 1931. godine završila je brutalna vladavina legendarnog kralja čikaškog podzemlja – Al Caponea čije je kraljevstvo izgrađeno na nasilju i krijumčarenju alkohola u eri prohibicije. No, ironijom sudbine Alphonse Gabriel Capone nikada nije bio osuđen niti za desetke ubojstava koja je navodno naručio, niti za krijumčarenje alkohola, prostituciju i reketarenje. Najozloglašeniji gangster Amerike nije pao niti u mafijaškom obračunu, nije mu presudio ispaljeni metak, nego potez pera poreznih inspektora. Nemilosrdnog vladara podzemlja, koji je godinama terorizirao Chicago i čije se ime izgovaralo sa strahopoštovanjem, porota je, naime, proglasila krivim za utaju poreza. Čovjek koji je postao pravi simbol bezakonja u eri prohibicije završio je tako u Alcatrazu zbog neprijavljivanja prihoda koje je stekao kršenjem zakona.

Učitaj još