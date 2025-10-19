Zbog jednog slova platio 380 eura: Tipfeler na benzinskoj postaji šokirao austrijskog odvjetnika

Naizgled bezazlena pogreška na benzinskoj postaji pretvorila se u skupu lekciju za odvjetnika iz Graza. Dietmar Strimitzer kupio je digitalnu dnevnu vinjetu za 9,30 eura, no uskoro mu je poštom stigla kazna teška više od 380 eura. Razlog? Jedno pogrešno slovo u registarskoj oznaci. Zaposlenica benzinske postaje umjesto slova „N“ u sustav je unijela „P“, a odvjetnik, ne znajući za pogrešku, nastavio je vožnju autocestom, tehnički bez važeće vinjete, što je u Austriji prekršaj, piše Fenix.de.

"Zapisao sam broj tablice na papir, prodavačica ga je ponovila i rekla da je sve u redu i da je vinjeta aktivirana“, izjavio je Strimitzer za Kleine Zeitung. Nekoliko dana kasnije primio je dopis austrijske agencije Asfinag s kaznom od 120 eura zbog vožnje bez vinjete. Unatoč objašnjenju, Asfinag nije popustio – prema pravilima, kupac mora provjeriti i potpisati potvrdu o kupnji, a Strimitzerov potpis značio je da preuzima odgovornost. "Greška se dogodila kod djelatnice, koja je posrednica Asfinaga, a ne kod mene“, branio se odvjetnik – no bez uspjeha.

Na kraju je morao platiti 120 eura zamjenske cestarine i 260 eura sudskih troškova. Slične situacije, upozorava austrijski ÖAMTC, nisu rijetkost – vozači redovito dobivaju kazne zbog tipfelera pri kupnji digitalnih vinjeta. Asfinag, međutim, sve slučajeve tretira jednako, bez obzira radi li se o ljudskoj pogrešci ili pokušaju izbjegavanja plaćanja.