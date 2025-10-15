Bivši zapovjednik američke vojske u Europi, general Ben Hodges, upozorio je da bi svaki ruski napad na članicu NATO-a izazvao trenutačan i razarajući odgovor. U intervjuu za projekt ''Vot Tak'', Hodges je naglasio da bi ključni ruski vojni objekti, uključujući one u Kalinjingradu i Sevastopolju, bili uništeni u roku od nekoliko sati od početka sukoba. "Zamislite da Rusija 2025. napadne Poljsku po istom obrascu kao Ukrajinu. NATO bi odmah reagirao. Zrakoplovstvo i kopnene snage uništile bi ruske trupe. Kalinjingrad bi bio eliminiran u prvih nekoliko sati, tamo ne bi ostalo ništa. Isto vrijedi i za Sevastopolj“, izjavio je Hodges, dodajući da Rusija nema šanse u izravnom sukobu s NATO-om te da je usporedba s ratom u Ukrajini neprimjerena. General je posebno kritizirao zapadni odgovor na početak rata u Ukrajini 2014. godine, ističući da su zapadne zemlje bile previše ekonomski ovisne o ruskim energetskim resursima, što je ograničilo njihovu odlučnost. "Mnogi su tada govorili: 'Nemojte pretjerivati, Rusija je ozbiljna država s nuklearnim oružjem.' Nismo poslali jasan signal da će Kremlj odgovarati za svoju agresiju. Minski sporazumi bili su prazni, a sankcije nisu imale učinka“, rekao je Hodges, prenose mediji.

Prema njegovu mišljenju, NATO je na početku ruske invazije na Ukrajinu 2022. trebao jasno definirati cilj, a to je potpuno oslobođenje ukrajinskog teritorija, te je trebao pružiti Kijevu sve potrebne resurse. "Da je to odmah proglašeno zajedničkim ciljem, Ukrajina bi danas bila u znatno boljoj poziciji", uvjeren je general. Umjesto toga, kaže, zapadne prijestolnice gubile su vrijeme na rasprave o mogućim ruskim nuklearnim prijetnjama i pregovorima, što je samo pogodovalo Moskvi.

U međuvremenu, NATO razmatra odlučnije mjere protiv Rusije, uključujući razmještanje jurišnih dronova blizu ruske granice i promjenu pravila za otvaranje vatre na ruske zrakoplove. Prema izvješćima, Rusija pojačava prikrivene i otvorene napade na Europu, ulazeći u tzv. nultu fazu priprema za sukob s NATO-om, koja uključuje informacijske i psihološke operacije. Hodgesovo upozorenje dolazi u trenutku kada napetosti između Rusije i Zapada eskaliraju, a NATO jača svoju obrambenu spremnost kako bi odgovorio na potencijalne prijetnje.