Zbog jedne greške HR mu zaprijetio otkazom: 'Nikad nisam doživio ovakav pritisak'

Jedan zaposlenik podijelio je na Redditu svoje iskustvo s novog, iznimno stresnog posla, gdje se zbog zaboravljenog termina za obilazak tvornice možda suoči s otkaza. Njegova objava potaknula je burnu raspravu o toksičnim radnim okruženjima. Zaposlenik, koji u tvrtki radi šest mjeseci, opisao je radno okruženje kao "prilično strogo", s konstantnim pritiskom da se svaka minuta radnog vremena dokumentira. Uz vođenje nekoliko uspješnih projekata, suočava se s ogromnom količinom birokracije, tjednih, mjesečnih i kvartalnih izvješća te planiranja. U tom kaosu, zaboravio je na obilazak tvornice koji je organizirao HR odjel, jer izmijenjeni termin nije unio u svoj kalendar.

Reakcija HR-a bila je, kako navodi, "pasivno agresivna poruka" u kojoj mu prijete da će o njegovom "namjernom" nedolasku obavijestiti šefa te mu poslati "proceduru za eskalaciju i konsekvence". Opisao je da ga situacija brine do te mjere da razmišlja o traženju drugog posla, čak i za 25% manju plaću, unatoč tome što ga brine kako će česte promjene posla izgledati u njegovom životopisu.

Objava je brzo prikupila stotine komentara, a velika većina korisnika stala je na stranu autora, savjetujući mu da što prije napusti toksično okruženje. "Imam dva desetljeća staža i jedino što ti mogu sa sigurnošću reći je da će te ti ljudi zaboraviti čim odeš. Nisu vrijedni živaca i stresa", poručio je jedan od najpopularnijih komentara. Mnogi su se složili da nikakav novac nije vrijedan narušenog mentalnog zdravlja. "Pitanje hoćeš li sav taj veliki novac poslije trošiti na psihijatra, ili ćeš trošiti vrijeme na obogaćivanje svog života", napisao je drugi korisnik, dok je treći dodao: "Tih 200-300 eura razlike budeš spržio na dva-tri termina s psihologom. Ne vrijedi."

Ovakva iskustva odražavaju širi trend, jer su istraživanja za 2025. godinu pokazala da su stres i izgaranje na poslu u Europi u porastu, a kao jedan od glavnih uzroka navodi se upravo mikromenadžment i pretjerana kontrola, što je autor objave detaljno opisao. Posebno oštre kritike u raspravi bile su usmjerene prema odjelu ljudskih resursa (HR). Mnogi su izrazili frustraciju njihovom ulogom u modernim korporacijama, tvrdeći da se često bave nebitnim stvarima umjesto da budu podrška zaposlenicima. "Loše mi je kad HR krene s autoritetom kao da su temelj neke proizvodne/tehnološke firme", jedan je od komentara. Drugi su ih nazvali "najgorim odjelom svake firme" koji "pokušava opravdati svoje postojanje".

Korisnici su autoru savjetovali da se suprotstavi i da je ovo idealna prilika da vidi hoće li njegov nadređeni stati na njegovu stranu. "Ako ne dobiješ potporu svoga šefa, traži drugi posao. Ovo je po meni više test za njega", zaključio je jedan od korisnika.