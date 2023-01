Završile nominacije za 17. po redu Večernjakov izbor najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu

S jučerašnjim danom završile su nominacije za 17. po redu Večernjakov izbor najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2023. godine.

Tijekom mjesec dana, koliko su trajale nominacije, na e-mail adrese Večernjeg lista i Fenix-magazina.de stigao je velik broj nominacija. Čitatelji iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Amerike, Češke, Rumunjske, Slovenije, Francuske, Belgije.., nominirali su poznate Hrvate, hrvatske udruge i zajednice, nogometne klubove, odnosno sve one za koje su smatrali kako su svojim radom i djelovanjem zaslužili Večernjakovu domovnicu.

I ovaj 17. po redu Večernjakov izbor već kroz nominacije je potvrdio koliko je uspješnih Hrvata u svijetu. No, ne karakterizira ih samo uspjeh, već njihova nevjerojatna ljubav prema zemlji u kojoj nisu rođeni, ali osjećaju kako baš tamo pripadaju. Ističe ih to što koriste svaku priliku kako bi istaknuli svoje hrvatsko podrijetlo, spomenuli svoj grad, selo, mjesto, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini a koje ih je kroz život na neki način odredilo. Večernjakov izbor i Večernjakova domovnica prilika su da im domovina da do znanja kako su svjesni njihove privrženosti domovini.

- Možemo mi generacijama živjeti u tuđini, tu odgajati svoju djecu, ali uvijek ćemo biti Hrvati i time se ponositi - rekao je Dejan Perica, glazbenik iz njemačkog Bruchsala koji je nominiran u ovogodišnjem Večernjakovom izboru u kategoriji „Glazba“.

Baš u ovoj kategoriji je najviše pristiglih nominacija, od čega je stručni žiri odabrao njih 18 glazbenika za koje je došlo najviše nominacija. Nije neobično to što je „Glazba“ kategorija za koju dolazi svake godine najviše nominacija jer je velik broj glazbenika koji imaju hrvatsko podrijetlo i djeluju po cijelom svijetu. Mnogi od njih su priznati i nagrađivani vrijednim i značajnim nagradama.

Tek nešto manje kandidata je u kategoriji „Najpopularniji sportaš/sportašica“. Ima ih 14, a osim dobro poznatih imena poput hrvatskih nogometaša Dejana Lovrena, Andreja Kramarića i Joška Gvardiole, tu su i brojni drugi sportaši koji zaslužuju biti u Večernjakovu izboru, a što su čitatelji prepoznali i nominirali ih.

Za njima puno ne zaostaje niti kategorija „Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac“, u kojoj su nominirane amaterske sportske momčadi i pojedinci koji iz godine u godinu ustrajno rade kako bi opstali i bili što bolji na svojim poljima, a što im i uspijeva.

Kategorije „Gluma“ i „Showbizz“ i ove su godine donijele značajna imena u tom svijetu, a za mnoge od njih će Hrvatska tek doznati. Može se reći kako je najviše iznenadila kategorija „Najuspješnija hrvatska udruga“ u kojoj su ove godine po prvi put nominirane hrvatske udruge iz Slovenije, Vojvodine i Rumunjske.

Budući su si čitatelji ove godine doista potrudili u raznolikosti svojih nominacija te su nominirani neke značajne Hrvate koji ne ulaze u dosadašnje kategorije, Večernji list je odlučio uvesti kategoriju „Izvan konkurencije“ u kojoj su nominirani novinari, slikari, humanisti, koji djeluju u hrvatskom iseljeništvu. Imena svih nominiranih po kategorijama objavit ćemo večeras ili najkasnije sutra ujutro, nakon što naš stručni žiri pregleda sve nominacije.

Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji Večernjakov izbor održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i supokroviteljstvom Hrvatske matice iseljenika

Kako smo već ranije pisali, ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održat će se u subotu, 04. ožujka 2023. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika.