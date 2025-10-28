U Novom Mestu ponovno incident. Muškarac urinirao na mjestu gdje se dogodilo ubojstvo

Ispred lokala Patriot u Novom Mestu, gdje se prošlog vikenda dogodio napad sa smrtnim ishodom, sinoć je zabilježen novi incident, prenosi Siol.net.
Policija je nešto poslije podneva zaprimila dojavu da je nepoznati muškarac mokrio ispred lokala na Rozmanovoj ulici. Kada je muškarca prolaznik upozorio, udario ga je po licu i udaljio se. Kasnije je pronađen u ugostiteljskom objektu na Seidlovoj cesti, gdje je ponovno narušavao javni red i mir. Budući da je bio pijan i nije se smirivao ni nakon upozorenja, priveden je i zadržan do otrježnjenja. Podsjećamo, incident se dogodio na istom mjestu gdje je u subotu preminuo Aleš Šutar, poznati lokalni ugostitelj, nakon sukoba u kom je branio sina.
Aleša je sin, prema navodima slovenskih medija, pozvao u pomoć nakon što mu je prijetila skupina mladih pripadnika romske zajednice. Ispred Patriota građani i dalje pale svijeće u znak sjećanja na preminulog sugrađanina.