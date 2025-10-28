U Novom Mestu ponovno incident. Muškarac urinirao na mjestu gdje se dogodilo ubojstvo

Ispred lokala Patriot u Novom Mestu, gdje se prošlog vikenda dogodio napad sa smrtnim ishodom, sinoć je zabilježen novi incident, prenosi Siol.net .

Policija je nešto poslije podneva zaprimila dojavu da je nepoznati muškarac mokrio ispred lokala na Rozmanovoj ulici. Kada je muškarca prolaznik upozorio, udario ga je po licu i udaljio se. Kasnije je pronađen u ugostiteljskom objektu na Seidlovoj cesti, gdje je ponovno narušavao javni red i mir. Budući da je bio pijan i nije se smirivao ni nakon upozorenja, priveden je i zadržan do otrježnjenja. Podsjećamo, incident se dogodio na istom mjestu gdje je u subotu preminuo Aleš Šutar , poznati lokalni ugostitelj, nakon sukoba u kom je branio sina.

Aleša je sin, prema navodima slovenskih medija, pozvao u pomoć nakon što mu je prijetila skupina mladih pripadnika romske zajednice. Ispred Patriota građani i dalje pale svijeće u znak sjećanja na preminulog sugrađanina.