FOTO Tisuće ljudi na prosvjedu zbog ubijenog muškarca, žestoki zvižduci političarima: 'Njegova smrt ne smije biti uzaludna'

Glavni trg u Novom Mestu ispunile su tisuće građana koji su se okupili u tuzi i bijesu zbog tragične smrti 48-godišnjeg ugostitelja i oca Aleša Šutara, poznatog kao Aco. Njegov život ugašen je u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba u noći s 24. na 25. listopada. Prosvjed je započeo minutom šutnje i održan je pod geslom "Svima nam je dosta toga", a građani su nosili slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja", prenosi 24sata.

Aleš Šutar izletio je pomoći sinu, koji je javio da mu prijeti skupina mladih u klubu "LokalPatriot". Napad je bio iznimno brutalan, a Šutar je preminuo od teških ozljeda, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Policija je uhitila 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, koji je već poznat policiji zbog ranijih kaznenih djela, a prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Prijatelj i poslodavac preminulog, Primož Polak, za 24sata je izjavio:"Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Aleš je reagirao kao svaki roditelj – išao je pomoći sinu. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija."

U isto vrijeme počela je i izvanredna sjednica na kojoj je gradonačelnik Novog Mesta Gregora Macedonija došao u majici s oznakom #vsismolahkoAco (#svimožemobitiAco, op.a.).“Aco je bio žrtva bezobzirnog nasilja i sustavnog izostanka kažnjavanja”, rekao je gradonačelnik. “Okupljeni na trgu ne žele da se ovo dogodi ikome drugom, a također ne žele da sustavno zanemarivanje od strane države i dalje gura romsku djecu u nepismenost, nezaposlenost i kriminal. Dosta je”, naglasio je Macedoni, prenosi N1.

“Dosta je što se žrtve više boje da budu žrtve nego što se počinitelji boje kazne”, dodao je i podsjetio da je u subotu, dan prije tragičnog događaja u istom lokalu došlo do tučnjave. “Zašto? Zato što se sve više bojimo. Bojimo se moguće osvete i bojimo se biti dio postupaka u kojima je žrtva u lošijem položaju od počinitelja. To je danas slovenski pravosudni sustav”, zaključio je Macedoni.

Podsjetimo, tragedija je izazvala i politički potres. Premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara, a vlada je odobrila slanje dodatnih policijskih snaga i najavila paket "radikalnih zakonskih izmjena". Oporba, predvođena SDS-om Janeza Janše, optužila je vladu za nečinjenje i najavila prosvjed ispred parlamenta.