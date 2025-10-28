Naši Portali
BIJES I TUGA U GRADU

FOTO Tisuće ljudi na prosvjedu zbog ubijenog muškarca, žestoki zvižduci političarima: 'Njegova smrt ne smije biti uzaludna'

Novo Mesto: Građani pristižu na prosvjedni skup, održat će se i politički summit
VL
28.10.2025.
u 19:37

Na Glavnom trgu je započeo prosvjedni skup mještana i brojnih stanovnika Novog Mesta. U isto vrijeme počela je i izvanredna sjednica općinskog vijeća na koju je stigao i premijer Robert Golob u pratnji nekoliko ministara

Glavni trg u Novom Mestu ispunile su tisuće građana koji su se okupili u tuzi i bijesu zbog tragične smrti 48-godišnjeg ugostitelja i oca Aleša Šutara, poznatog kao Aco. Njegov život ugašen je u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba u noći s 24. na 25. listopada. Prosvjed je započeo minutom šutnje i održan je pod geslom "Svima nam je dosta toga", a građani su nosili slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja", prenosi 24sata.

Aleš Šutar izletio je pomoći sinu, koji je javio da mu prijeti skupina mladih u klubu "LokalPatriot". Napad je bio iznimno brutalan, a Šutar je preminuo od teških ozljeda, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Policija je uhitila 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, koji je već poznat policiji zbog ranijih kaznenih djela, a prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Novo Mesto: Građani pristižu na prosvjedni skup, održat će se i politički summit
Foto: BORUT ZIVULOVIC

Prijatelj i poslodavac preminulog, Primož Polak, za 24sata je izjavio:"Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Aleš je reagirao kao svaki roditelj – išao je pomoći sinu. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija."

U isto vrijeme počela je i izvanredna sjednica na kojoj je gradonačelnik Novog Mesta Gregora Macedonija došao u majici s oznakom #vsismolahkoAco (#svimožemobitiAco, op.a.).“Aco je bio žrtva bezobzirnog nasilja i sustavnog izostanka kažnjavanja”, rekao je gradonačelnik. “Okupljeni na trgu ne žele da se ovo dogodi ikome drugom, a također ne žele da sustavno zanemarivanje od strane države i dalje gura romsku djecu u nepismenost, nezaposlenost i kriminal. Dosta je”, naglasio je Macedoni, prenosi N1

“Dosta je što se žrtve više boje da budu žrtve nego što se počinitelji boje kazne”, dodao je i podsjetio da je u subotu, dan prije tragičnog događaja u istom lokalu došlo do tučnjave.  “Zašto? Zato što se sve više bojimo. Bojimo se moguće osvete i bojimo se biti dio postupaka u kojima je žrtva u lošijem položaju od počinitelja. To je danas slovenski pravosudni sustav”, zaključio je Macedoni.

Podsjetimo, tragedija je izazvala i politički potres. Premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara, a vlada je odobrila slanje dodatnih policijskih snaga i najavila paket "radikalnih zakonskih izmjena". Oporba, predvođena SDS-om Janeza Janše, optužila je vladu za nečinjenje i najavila prosvjed ispred parlamenta. 

robert golob tragedija prosvjed Slovenija Novo Mesto

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
19:43 28.10.2025.

Desničarem se ne rađa... Desničar se postaje životnim iskustvom. Svake godine se sve više nakuplja razloga za to.

JA
Jasamlutalica
20:11 28.10.2025.

Čitam o istoj temi na Jutarnjem. Piše Dušan Miljuš, masa ekstremista je urlala "ubij cigana". Jeli to on osobno time pogođen ili misli da slovenci trebaju dozvoliti brazilcima da kolju po ulicama kako stignu.

Avatar UrokljivOko
UrokljivOko
19:51 28.10.2025.

Odvojiti Romski pojas sa samoupravom i priznati obje države. To je idealno rješenje. Predsjednica Slovenije ima izuzetnu priliku dovesti Sloveniju na prvo mjesto u svijetu svojim ljevičarskim i slobodnomislećim potezima. Njeno priznanje Palestine naspram tog je ništa. To bi bio pravi potez!!!

