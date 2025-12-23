Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OPĆINA VOJNIĆ

Uz državnu granicu s BiH pronađeno mrtvo tijelo

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večerni.hr
23.12.2025.
u 18:01

U redovnoj ophodnji na zaštiti granice pronašli su mrtvo tijelo muškarca

U ponedjeljak popodne, 22. prosinca, na području općine Vojnić, neposredno uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, policijski službenici u redovnoj ophodnji na zaštiti granice pronašli su mrtvo tijelo muškarca, javljaju iz PU karlovačke.

Očevidom na mjestu događaja utvrđeno je da se radi od  67-godišnjem državljaninu Turske koji je preminuo prirodnom smrću. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.
Ključne riječi
policija granica BiH Karlovačka mrtvo tijelo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počelo suđenje za ubojstvo djeteta u školi u Prečkom
Video sadržaj
5
OSUĐEN NA 50 GODINA ZATVORA

Zašto sud nije povjerovao napadaču iz Prečkog? Tvrdio da je imao "blackout", a ovo je istraživao prije krvavog pohoda

Ovim događajem djeci je ograničena sloboda kretanja, oduzeto pravo na mirno i sigurno obrazovanje, a osjećaj sigurnosti ne samo djece i svih djeci bliskih osoba, već i svakog građanina ovog društva nepovratno je promijenjen, pri čemu je ovaj događaj utjecao na sigurnosne protokole u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu, koji svakodnevno podsjećaju djecu, roditelje, učitelje i sve djelatnike u školstvu da njihova sigurnost nije neupitna", rekla je sutkinja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!