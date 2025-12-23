Uz državnu granicu s BiH pronađeno mrtvo tijelo

U ponedjeljak popodne, 22. prosinca, na području općine Vojnić, neposredno uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, policijski službenici u redovnoj ophodnji na zaštiti granice pronašli su mrtvo tijelo muškarca, javljaju iz PU karlovačke.

Očevidom na mjestu događaja utvrđeno je da se radi od 67-godišnjem državljaninu Turske koji je preminuo prirodnom smrću. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.