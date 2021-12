Zatočen u inozemstvu: Australac ne smije izaći iz Izraela idućih 8.000 godina zbog jedne stvari

Australskom državljaninu nastanjenom u Izraelu zabranjen je izlazak iz zemlje na čak 8000 godina jer bivšoj supruzi nije platio gotovo dva milijuna eura (15 milijuna kuna) alimentacije.

Noam Huppert (44), analitički kemičar koji radi za jednu farmaceutsku kompaniju, ne smije napustiti Izrael do 31. prosinca 9999. godine prema odluci iz 2013. koju je na zahtjev njegove bivše žene donio obiteljski sud.

Sud je također odlučio da Huppert mora plaćati po 5000 šekela (oko 10.500 kuna) mjesečno do 18. godine svakog od svoje dvoje djece. Nije jasno je li Huppert do sada išta platio ili čitav iznos mora platiti odjednom kako bi uklonio zabranu napuštanja zemlje. Čini se da je godina 9999. odabrana zato što je to najviši mogući datum koji web sustav može izbaciti, piše Guardian.

Huppertova bivša supruga, državljanka Izraela, vratila se u Izrael s njihovo dvoje djece 2011. godine kad su djeca imala tri mjeseca i pet godina. Huppert je došao za njima 2012. te kaže kako već osam godina ne smije napustiti zemlju bez obzira na razlog, uključujući i posao.

– Od 2013. godine zatočen sam u Izraelu – rekao je Huppert za news.com.au. Dodao je kako je on jedan od mnogih stranih državljana koje proganja izraelsko pravosuđe samo zato što su bili u braku s Izraelkama. Kaže da je odlučio progovoriti kako bi “pomogao drugima koji se nalaze u ovoj, potencijalno za život opasnoj, situaciji”.

Izraelski obiteljski zakon često je na meti kritika jer diskriminira žene. Ministarstvo financija je 2018. godine utvrdilo da čak 43 posto rastavljenih očeva odbija plaćati bilo kakvu alimentaciju svojim bivšim suprugama, a samohrane majke koje se oslanjaju na državu jer im bivši muževi ne daju novac od ovog su ljeta u problemima zbog financijskih rezova u državi.

Međutim, presuda Vrhovnog suda iz 2017. godine kaže kako očevi više ne bi trebali jedini biti odgovorni za alimentaciju, pogotovo zato što ima sve više žena koje zarađuju više od muškaraca.

– Nema opravdanja za nejednaku raspodjelu alimentacije za djecu – kazao je sudac Noam Solberg.

